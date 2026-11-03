Tomás Bottari: del triunfo ante Banfield al "estamos para ganar el clásico"

Cuando le preguntaron para qué está la Lepra en la recta final de la temporada, Bottari no dudó: "Estamos para ganar el clásico el fin de semana que viene. Vamos partido a partido. Nos queda una final. Si podemos meternos en el Reducido tenemos la posibilidad de pelear el torneo. Estamos con las expectativas altas e ilusionados como siempre".

"Ellos harán su partido y nosotros el nuestro. Nosotros no definimos nada. Tenemos que ir y conseguir los tres puntos que nos sirven para pelear por meternos a una copa internacional como es la Libertadores. Estamos pensando en otra cosa. Ojalá ganemos los tres puntos nosotros", completó el mediocampista de Independiente Rivadavia.

Para culminar, se refirió al doblete convertido por Florentín, su ladero en la mitad de cancha: "Contento por José, que volvió al gol. Lo necesitábamos. Muy contento por todo el equipo en general. Hicimos un partido correcto. Por momentos fue un poco feo, pero ellos lo plantearon así y teníamos que adaptarnos".