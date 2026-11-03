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Tomás Bottari: del triunfo ante Banfield al "estamos para ganar el clásico"

Tomás Bottari, uno de los futbolistas clave en Independiente Rivadavia, analizó el triunfo ante Banfield en el Bautista Gargantini

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Tomás Bottari analizó el triunfo de Independiente Rivadavia y palpitó el clásico del próximo sábado.

Tomás Bottari analizó el triunfo de Independiente Rivadavia y palpitó el clásico del próximo sábado.

Independiente Rivadavia cortó la racha de cuatro partidos al hilo sin conocer la victoria. Luego del 3-1 ante Banfield en el Bautista Gargantini, donde los hinchas protagonizaron una tremenda fiesta en las tribunas, quien analizó lo sucedido fue Tomás Bottari.

Tras el partido, en el que fue titular y completó los 90 minutos, el mediocampista de la Lepra enfrentó los micrófonos en la zona mixta de la Catedral. El futbolista destacó que el equipo nunca perdió la confianza pese a la racha adversa y, como no podía ser de otra manera, palpitó el clásico del próximo sábado.

Tom&aacute;s Bottari fue titular en el triunfo de Independiente Rivadavia ante Banfield.

Tomás Bottari fue titular en el triunfo de Independiente Rivadavia ante Banfield.

La palabra de Tomás Bottari tras la victoria de Independiente Rivadavia

Para comenzar el mediocampista de Independiente Rivadavia reconoció que el equipo, sobre todo puertas adentro, nunca perdió la confianza pese a la racha adversa que atravesó: "La confianza siempre estuvo, más entre nosotros. Somos conscientes que los resultados pasados no nos ayudaron. Teníamos que ganar. Ganamos, volvimos a sumar los tres puntos en casa y es un envión anímico para lo que viene".

Cuando le preguntaron para qué está la Lepra en la recta final de la temporada, Bottari no dudó: "Estamos para ganar el clásico el fin de semana que viene. Vamos partido a partido. Nos queda una final. Si podemos meternos en el Reducido tenemos la posibilidad de pelear el torneo. Estamos con las expectativas altas e ilusionados como siempre".

"Ellos harán su partido y nosotros el nuestro. Nosotros no definimos nada. Tenemos que ir y conseguir los tres puntos que nos sirven para pelear por meternos a una copa internacional como es la Libertadores. Estamos pensando en otra cosa. Ojalá ganemos los tres puntos nosotros", completó el mediocampista de Independiente Rivadavia.

Para culminar, se refirió al doblete convertido por Florentín, su ladero en la mitad de cancha: "Contento por José, que volvió al gol. Lo necesitábamos. Muy contento por todo el equipo en general. Hicimos un partido correcto. Por momentos fue un poco feo, pero ellos lo plantearon así y teníamos que adaptarnos".

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