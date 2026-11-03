El Hospital Notti recibió a un paciente pediátrico de 2 años de edad, proveniente de la provincia de San Juan, con diagnóstico de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).
Trajeron en helicóptero desde San Juan a un niño de 2 años con una enfermedad que afecta los riñones
El CAP (Cuerpo de Aviación Policial) brindó cobertura de seguridad durante el traslado sanitario de un niño al Hospital Notti desde San Juan
El helicóptero Bell 429 aterrizó a las 13:25 en el helipuerto del Hospital Notti, donde se dispuso un operativo de seguridad y coordinación para facilitar su traslado, identificado con las iniciales O.V., hacia el nosocomio en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Durante el procedimiento, colaboraron efectivos del Cuartel Central de Bomberos, Bomberos Voluntarios y Preventores municipales. Una vez concretado el traslado, la aeronave despegó con destino a la provincia de San Juan.
El niño continuará su tratamiento y seguimiento médico en la institución, donde recibirá atención especializada.
Esta no es la primera vez que se realizan traslados desde San Juan hacia el Hospital Notti y viceversa. Por ejemplo, el pasado 28 de octubre, un bebé de 7 meses fue trasladado hacia la vecina provincia. El procedimiento se realizó en el helipuerto del centro pediátrico y requirió la coordinación del Cuerpo de Aviación Policial y Bomberos de la Policía de Mendoza.
Noticia en desarrollo.
En pocas palabras
- SUH: paciente de 2 años con Síndrome Urémico Hemolítico fue recibido en el Hospital Notti.
- Origen: el niño fue derivado desde la provincia de San Juan para tratamiento.
- Seguimiento: continuará su tratamiento y seguimiento médico en la institución especializada.