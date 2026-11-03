Trajeron en helicóptero desde San Juan a un niño de 2 años con una enfermedad que afecta los riñones

El helicóptero Bell 429 aterrizó a las 13:25 en el helipuerto del Hospital Notti, donde se dispuso un operativo de seguridad y coordinación para facilitar su traslado, identificado con las iniciales O.V., hacia el nosocomio en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El CAP (Cuerpo de Aviación Policial) brindó cobertura de seguridad durante el traslado sanitario de un niño al Hospital Notti desde San Juan. Foto: Ministerio de Seguridad.

Durante el procedimiento, colaboraron efectivos del Cuartel Central de Bomberos, Bomberos Voluntarios y Preventores municipales. Una vez concretado el traslado, la aeronave despegó con destino a la provincia de San Juan.