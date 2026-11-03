La ventaja que tiene Boca para ganar el título de Campeón de Liga: todas las posibilidades en la definición

Boca tiena una mejor diferencia de gol que Argentinos y Central

Boca tiene una diferencia de 22 goles a su favor en la tabla anual, mientras que Argentinos Juniors tiene solo 12 a favor. Así por ejemplo si el Xeneize gana por un gol ante Defensa y Justicia se aseguraría el título porque el Bicho quedaría obligado a golear por más de 11 goles a Huracán, algo prácticamente imposible.

Angelito Di María busca ser campeón con Central.

Además Rosario Central será el campeón si le gana a Estudiantes de Río Cuarto y tanto Boca como Argentinos Juniors no suman de a tres, algo muy complicado.

Pero también el Canalla podría ganar el título por diferencia de gol. Para ello el equipo rosarino debería empatar con Estudiantes de Río Cuarto y que Boca pierda por más de seis goles y Argentinos Juniors también sea derrotado pero sin importar la diferencia.

Los partidos del Torneo Clausura que definirán al Campeón de Liga

Sábado 7 de noviembre:

17.30 Argentinos – Huracán de Parque Patricios

17.30 Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto

17.30 Boca – Defensa y Justicia

Los tres partidos se jugarán en el mismo horario.