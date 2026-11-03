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Torneo Clausura

La ventaja que tiene Boca para ganar el título de Campeón de Liga: todas las posibilidades en la definición

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán este sábado al ganador del título de Campeón de Liga. El Xeneize está mejor posicionado

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Boca busca el título de campeón de Liga

Boca busca el título de campeón de Liga

Boca tiene ventaja para ser el Campeón de Liga. El Xeneize, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán este sábado al ganador del título de Campeón de Liga, que se le entrega al mejor equipo de la tabla anual, y el "Xeneize" cuenta con una ventaja clave.

Boca es el líder junto con Argentinos Juniors, con 60 puntos cada uno, pero hay un factor determinante que prácticamente les dará el título a los dirigidos por el Vasco Arruabarrena en caso de quedarse con el triunfo ante Defensa y Justicia.

Boca busca un nuevo t&iacute;tulo.

Boca busca un nuevo título.

Se trata de la diferencia de gol que tiene Boca -que complica al resto-, criterio que se tendrá en cuenta en caso de que haya igualdad en puntos en la primera posición.

Boca tiena una mejor diferencia de gol que Argentinos y Central

Boca tiene una diferencia de 22 goles a su favor en la tabla anual, mientras que Argentinos Juniors tiene solo 12 a favor. Así por ejemplo si el Xeneize gana por un gol ante Defensa y Justicia se aseguraría el título porque el Bicho quedaría obligado a golear por más de 11 goles a Huracán, algo prácticamente imposible.

Angelito Di Mar&iacute;a busca ser campe&oacute;n con Central.

Angelito Di María busca ser campeón con Central.

Además Rosario Central será el campeón si le gana a Estudiantes de Río Cuarto y tanto Boca como Argentinos Juniors no suman de a tres, algo muy complicado.

Pero también el Canalla podría ganar el título por diferencia de gol. Para ello el equipo rosarino debería empatar con Estudiantes de Río Cuarto y que Boca pierda por más de seis goles y Argentinos Juniors también sea derrotado pero sin importar la diferencia.

Los partidos del Torneo Clausura que definirán al Campeón de Liga

Sábado 7 de noviembre:

  • 17.30 Argentinos – Huracán de Parque Patricios
  • 17.30 Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto
  • 17.30 Boca – Defensa y Justicia

Los tres partidos se jugarán en el mismo horario.

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