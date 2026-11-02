La histórica ventaja de 26 partidos que Boca le sacó a River

La segunda oportunidad en la que el club azul y oro tocó el techo de los 26 partidos de ventaja ocurrió en 2015. Pese a que el conjunto de Núñez había recortado la racha en 2014 gracias al agónico cabezazo de Ramiro Funes Mori para el 2-1, el festejo boquense por 2-0 con anotaciones de Cristian Pavón y Pablo Pérez devolvió la estadística a la marca de +26.

El tercer antecedente data del año 2022, luego de una etapa en la que la visita achicó la brecha a +24 mediante victorias sucesivas en 2017 y 2018. El camino hacia la cima comenzó a recomponerse con el 1-0 en las semifinales de la Copa Libertadores 2019 - que no alcanzó para revertir la serie continental - y se consumó definitivamente con el 1-0 sellado por Darío Benedetto en el torneo local.

Boca es dueño del Superclásico en su cancha.

La fortaleza auriazul en Brandsen 805 y el fuerte contraste con el Monumental

La solidez de este registro adquiere una dimensión aún mayor al repasar las últimas temporadas. River había logrado hilvanar dos festejos en La Boca de la mano de Martín Demichelis primero y luego con una formación alternativa dirigida por Marcelo Gallardo; sin embargo, esa reacción visitante quedó neutralizada con las victorias xeneizes en los campeonatos subsiguientes.

Con este segundo festejo consecutivo en condición de local - que se suma al 2-0 del Torneo Clausura 2025 -, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena ratificó que el Estadio Alberto José Armando se mantiene como un escenario adverso para su clásico rival. La oportuna aparición goleadora de Di Lollo no solo garantizó tres puntos cruciales en la fecha 15, sino que devolvió al historial de La Bombonera una supremacía histórica.

El abrumador balance en suelo boquense contrasta de forma elocuente con lo que sucede en la vereda opuesta cuando el cruce se muda a Núñez. Mientras que el Xeneize hace pesar su localía con el histórico +26, en el estadio Monumental la balanza se inclina a favor de River con una distancia de 13 encuentros ganados, reflejando el peso indiscutido que ejerce el territorio en el partido más convocante del país.