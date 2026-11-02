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Récord en La Bombonera

La histórica ventaja de 26 partidos que Boca le sacó a River

Boca estiró su paternidad como local a una marca cumbre que solo se había alcanzado en tres ocasiones en toda la historia

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca es dueño de La Bombonera en el Superclásico.

Boca es dueño de La Bombonera en el Superclásico.

El triunfo de Boca sobre River consolidó su marcha hacia la corona, selló su tercer Superclásico ganado al hilo (marca inédita desde 1991) y estiró a siete partidos la diferencia histórica. Sin embargo, el impacto estadístico más contundente se produjo en el balance exclusivo de La Bombonera, donde el elenco auriazul restableció la máxima diferencia histórica frente al Millonario.

Al contabilizar 49 victorias y apenas 23 caídas sobre un total de 107 presentaciones oficiales en Brandsen 805, el cuadro local elevó la distancia a 26 compromisos, una barrera casi inalcanzable que solo se había quebrado en tres momentos puntuales de la rivalidad.

Boca celebra la supremac&iacute;a hist&oacute;rica.

Boca celebra la supremacía histórica.

Las tres marcas históricas de +26: del ciclo de Falcioni a la consagración de 2022

El primer registro de esta hegemonía extrema se consolidó en el año 2011, bajo la conducción técnica de Julio César Falcioni. En aquel recordado triunfo por 2-0 frente al conjunto encabezado por Juan José López - que transitaba el tramo final hacia la Promoción y la posterior pérdida de categoría -, Boca rubricó un período de siete temporadas consecutivas invicto ante su gente frente a River, con una cosecha de cinco triunfos y tres empates.

La segunda oportunidad en la que el club azul y oro tocó el techo de los 26 partidos de ventaja ocurrió en 2015. Pese a que el conjunto de Núñez había recortado la racha en 2014 gracias al agónico cabezazo de Ramiro Funes Mori para el 2-1, el festejo boquense por 2-0 con anotaciones de Cristian Pavón y Pablo Pérez devolvió la estadística a la marca de +26.

El tercer antecedente data del año 2022, luego de una etapa en la que la visita achicó la brecha a +24 mediante victorias sucesivas en 2017 y 2018. El camino hacia la cima comenzó a recomponerse con el 1-0 en las semifinales de la Copa Libertadores 2019 - que no alcanzó para revertir la serie continental - y se consumó definitivamente con el 1-0 sellado por Darío Benedetto en el torneo local.

Boca es due&ntilde;o del Supercl&aacute;sico en su cancha.

Boca es dueño del Superclásico en su cancha.

La fortaleza auriazul en Brandsen 805 y el fuerte contraste con el Monumental

La solidez de este registro adquiere una dimensión aún mayor al repasar las últimas temporadas. River había logrado hilvanar dos festejos en La Boca de la mano de Martín Demichelis primero y luego con una formación alternativa dirigida por Marcelo Gallardo; sin embargo, esa reacción visitante quedó neutralizada con las victorias xeneizes en los campeonatos subsiguientes.

Con este segundo festejo consecutivo en condición de local - que se suma al 2-0 del Torneo Clausura 2025 -, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena ratificó que el Estadio Alberto José Armando se mantiene como un escenario adverso para su clásico rival. La oportuna aparición goleadora de Di Lollo no solo garantizó tres puntos cruciales en la fecha 15, sino que devolvió al historial de La Bombonera una supremacía histórica.

El abrumador balance en suelo boquense contrasta de forma elocuente con lo que sucede en la vereda opuesta cuando el cruce se muda a Núñez. Mientras que el Xeneize hace pesar su localía con el histórico +26, en el estadio Monumental la balanza se inclina a favor de River con una distancia de 13 encuentros ganados, reflejando el peso indiscutido que ejerce el territorio en el partido más convocante del país.

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