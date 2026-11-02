Palmeiras venció a River y se consagró campeón de la Messi Cup

River generó algunas ocasiones pero no pudo concretar en arco rival. Sobre el final de la primera parte, Palmeiras armó una gran jugada colectiva con el protagonismo de sus delanteros. La acometida terminó en gol pero el juez de línea marcó offside y el marcador se quedó en uno para el Verdao.

El segundo tiempo arrancó con un Millonario enchufado y tuvo una oportunidad con Fiorotto que definió cerca del palo del arquero. Palmeiras respondió con un disparo cruzado de Vassoler que el arquero de River desactivó con el pie.

Ambos continuaron con chances, nuevamente con Fiorotto por el lado del Millonario, y con Gabriel Bueno por el lado del Verdao. Sin embargo, el tiempo se escurrió en el IMCF Stadium y Palmeiras festejó sobre el final.

Newell's campeón de la Copa Plata

La Lepra rosarina logró gitar campeón por el lado de los argentinos al vencer por 2 a 0 al UE Cornellà de España, con goles de Giovanni Rubortone y Dylan Acosta.

Newell's Old Boys tuvo un buen recorrido en el certamen. En la fase de grupos: debutó con una victoria por 1 a 0 ante Arsenal, luego empató 1 a 1 frente a Palmeiras y finalmente terminó por caer 2 a 0 contra Barcelona. Con esa sumatoria de puntos, el elenco rosarinoterminó tercero en su zona y pasó a disputar la Copa Plata.

En los cuartos de final, la Lepra rosarina superó 2 a 0 a Independiente del Valle; en las semifinales, eliminó a Chelsea por penales (3-2) tras igualar sin goles en el tiempo regular. Finalmente, Newell's culminó su participación con el triunfo 2 a 0 ante Cornellà y se coronó campeón.