A los 20 años, Kimi Antonelli se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1

Antonelli es el piloto más joven en ser campeón.

Ventaja demoledora en México, récord de precocidad y el fin de una sequía eterna

La holgura con la que el corredor arribó a suelo azteca reflejaba la superioridad que construyó a lo largo del calendario. Con una ventaja de 123 unidades sobre su compañero de equipo George Russell y de 124 puntos sobre Lewis Hamilton, el piloto de las flechas plateadas disponía de su primera gran oportunidad para sellar la consagración cuando todavía restan cuatro fechas completas para el cierre de la temporada.

Con 20 años el italiano salió campeón.

El escenario clasificatorio le abría las puertas a la gloria sin mayores sobresaltos: le alcanzaba con cruzar la meta entre los nueve mejores o aguardar que ninguno de sus dos perseguidores inmediatos consiguiera subir a lo más alto del podio. Lejos de especular con los cálculos matemáticos, Antonelli sostuvo un ritmo sólido de punta a punta, finalizó tercero y clausuró una definición en la que fue protagonista estelar durante todo el año.

Con este logro, el italiano pulverizó una marca de precocidad que parecía inamovible en la máxima categoría. Antonelli superó el registro que pertenecía a Sebastian Vettel desde 2010, cuando el piloto alemán obtuvo su primera corona a los 23 años de edad, estableciendo ahora un listón sin precedentes para las futuras generaciones del deporte motor.

La coronación en el podio mexicano tuvo además un enorme significado emocional para el público italiano. Al asegurar el título mundial, Antonelli se transformó en el primer piloto de su país en consagrarse campeón de la Fórmula 1 desde que el mítico Alberto Ascari lo consiguiera en 1953, cerrando una espera de más de siete décadas y estampando su nombre junto a las máximas leyendas del automovilismo internacional.