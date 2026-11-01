Las mejores imágenes de una tarde para el recuerdo de Godoy Cruz: irá por el ascenso a Primera

La locura del pueblo tombino tiene su explicación en el desenlace del partido. Antes de esta última fecha el Expreso tenía 64 puntos, Ferro sumaba 65 y por ello el Expreso debía ganar y esperar que el Verdolaga no triunfara para poder acceder a la final del 14 de noviembre -se jugaria en el estadio de Instituto de Córdoba-. Además el equipo dirigido por Pablo De Muner ganaba 1 a 0 con un tanto del goleador del certamen, Martín Pino (suma 20 gritos), pero a los 47' lo empató Pedro Velurtas y un minutos después un cabezazo del paraguayo Diego Viera le hizo "volver el alma al cuerpo" al equipo bodeguero.

Los hinchas tombinos se metieron en la cancha tras el triunfazo del Tomba. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Por eso la gente se metió a la cancha y explotó esperando que llegue el ansiado ascenso en la primera temporada que juega en la segunda categoría tras el descenso del 2025. Nada es imposible teniendo en cuenta lo que logró este equipo. Si bien todavía no logró nada -como lo dijo De Muner en la conferencia de prensa post partido- el pase al partido decisivo tuvo condimentos de hazaña y de batalla épica,.