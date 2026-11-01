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El estadio de Primera División donde se jugaría la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

La Asociación del Fútbol Argentino afina los detalles para definir el escenario neutral donde se pondrá en juego el ansiado ascenso a la Primera División

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El mundo Godoy Cruz se prepara para la gran final por el ascenso. 

El mundo Godoy Cruz se prepara para la gran final por el ascenso. 

Las miradas en Godoy Cruz están puestas de lleno en la logística que demandará la finalísima ante Tristán Suárez, programada para el próximo sábado 14 de noviembre. Después de la agónica clasificación, la gran pregunta que desvelaba a los hinchas es la de dónde se jugará este tan esperado partido, y lo cierto es que hay una opción que destaca.

Según trascendió en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino tiene pensada la designación del Estadio Monumental Presidente Perón, perteneciente a Instituto de Córdoba como el escenario neutral para la final.

Godoy Cruz, a un paso de volver a Primera División.

Godoy Cruz, a un paso de volver a Primera División.

Alta Córdoba, el punto elegido por logística y neutralidad

Ubicado en el corazón del barrio Alta Córdoba, el mítico estadio de la Gloria cordobesa ofrece condiciones ideales para el operativo de seguridad y el traslado de ambas hinchadas. Su condición de estadio de Primera División garantiza infraestructura adecuada, buen estado del campo de juego y conectividad vial ágil para recibir las caravanas de hinchas que llegarán tanto desde Mendoza como de la provincia de Buenos Aires.

El estadio de Instituto pica en punta para ser la sede de la final.

El estadio de Instituto pica en punta para ser la sede de la final.

Aunque en un principio sonaron alternativas como el Mario Alberto Kempes o el Brigadier López de Santa Fe, la cancha de Instituto ganó terreno por reunir la capacidad adecuada para un duelo a partido único y ofrecer una distancia que conformaría a las comisiones directivas.

Los detalles a confirmar por la AFA

Con el marco de neutralidad establecido, restan resolverse únicamente las cuestiones administrativas que la casa madre formalizaría a comienzos de semana. Entre ellas se destacan el horario definitivo (que se perfila para la tarde del 14-N) y el esquema de venta y distribución de populares y plateas para los simpatizantes del Tomba y del Lechero.

En la Bodega reina el optimismo y la ilusión de volver a la Primera División del Fútbol argentino, y los hinchas ya piensan en su movilización para acompañar al Expreso en su noche más esperada en la Primera Nacional.

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