El estadio de Primera División donde se jugaría la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

El estadio de Instituto pica en punta para ser la sede de la final.

Aunque en un principio sonaron alternativas como el Mario Alberto Kempes o el Brigadier López de Santa Fe, la cancha de Instituto ganó terreno por reunir la capacidad adecuada para un duelo a partido único y ofrecer una distancia que conformaría a las comisiones directivas.

Los detalles a confirmar por la AFA

Con el marco de neutralidad establecido, restan resolverse únicamente las cuestiones administrativas que la casa madre formalizaría a comienzos de semana. Entre ellas se destacan el horario definitivo (que se perfila para la tarde del 14-N) y el esquema de venta y distribución de populares y plateas para los simpatizantes del Tomba y del Lechero.

En la Bodega reina el optimismo y la ilusión de volver a la Primera División del Fútbol argentino, y los hinchas ya piensan en su movilización para acompañar al Expreso en su noche más esperada en la Primera Nacional.