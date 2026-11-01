El tránsito sobre el Acceso Sur sufrió un corte total durante la mañana de este domingo 1 de noviembre. La interrupción estaba previsto que se extendiera por dos horas, en la franja comprendida entre las 9 y las 11, y afectó de manera exclusiva a la mano que circula en sentido hacia el sur provincial.
Corte total del Acceso Sur este domingo: cuánto durará la obra y qué tramos estarán cerrados
Vialidad Provincial interrumpió el tránsito hacia el sur de 9 a 11 en Godoy Cruz por la colocación de un pórtico. Piden tomar vías alternativas.
La medida abarcó el tramo situado entre la Costanera (Ruta Provincial 1) y la calle Sarmiento, dentro de Godoy Cruz, según informó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
Montaje de estructuras viales sobre la calzada
El motivo de la interrupción generalizada responde a la instalación de un nuevo pórtico de señalización aérea. Al tratarse de una estructura de gran porte que se emplaza de lado a lado sobre la vía rápida, los operarios debieron utilizar grúas de gran tonelaje, lo que impidió garantizar la circulación segura de los vehículos durante las maniobras.
Por este motivo, las autoridades dispusieron el cierre completo de la calzada principal hasta tanto finalicen las tareas de montaje y fijación del equipamiento.
Subidas y accesos bloqueados en la zona
Además del corte sobre la traza principal del Acceso Sur, se implementaron bloqueos complementarios en puntos estratégicos de ingreso para evitar embotellamientos:
- Colectora Juan Manuel Fangio: la rampa de subida hacia la autopista permaneció inhabilitada.
- Carril Rodríguez Peña (Ruta Provincial 4): quedó suspendido el acceso para incorporarse al flujo que marcha hacia el sur
Recomendaciones a los automovilistas
Desde Vialidad Provincial solicitaron a los conductores evitar la zona durante la franja horaria establecida y utilizar vías alternativas para desplazarse hacia los departamentos del sur del Gran Mendoza.
En caso de transitar por las inmediaciones, se aconseja reducir la velocidad, prestar atención a la cartelería preventiva y seguir estrictamente las indicaciones de los preventores y del personal de seguridad vial apostado en los distintos desvíos.
En pocas palabras
- Acceso Sur: interrupción total al sur este domingo por colocación de pórtico.
- Horario y tramo: el corte se programó de 9 a 11 entre Costanera y calle Sarmiento en Godoy Cruz.
- Recomendación: se pide a los automovilistas evitar la zona y tomar vías alternativas.