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Corte total del Acceso Sur este domingo: cuánto durará la obra y qué tramos estarán cerrados

Vialidad Provincial interrumpió el tránsito hacia el sur de 9 a 11 en Godoy Cruz por la colocación de un pórtico. Piden tomar vías alternativas.

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
El corte de tránsito se extenderá durante dos horas en la mano que corre hacia el sur de Mendoza.

El corte de tránsito se extenderá durante dos horas en la mano que corre hacia el sur de Mendoza.

Foto: Gobierno de Mendoza

El tránsito sobre el Acceso Sur sufrió un corte total durante la mañana de este domingo 1 de noviembre. La interrupción estaba previsto que se extendiera por dos horas, en la franja comprendida entre las 9 y las 11, y afectó de manera exclusiva a la mano que circula en sentido hacia el sur provincial.

La medida abarcó el tramo situado entre la Costanera (Ruta Provincial 1) y la calle Sarmiento, dentro de Godoy Cruz, según informó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Las maniobras con maquinaria pesada requieren el bloqueo completo de la calzada en Godoy Cruz.

Las maniobras con maquinaria pesada requieren el bloqueo completo de la calzada en Godoy Cruz.

Montaje de estructuras viales sobre la calzada

El motivo de la interrupción generalizada responde a la instalación de un nuevo pórtico de señalización aérea. Al tratarse de una estructura de gran porte que se emplaza de lado a lado sobre la vía rápida, los operarios debieron utilizar grúas de gran tonelaje, lo que impidió garantizar la circulación segura de los vehículos durante las maniobras.

Por este motivo, las autoridades dispusieron el cierre completo de la calzada principal hasta tanto finalicen las tareas de montaje y fijación del equipamiento.

Las rampas de ingreso desde Rodr&iacute;guez Pe&ntilde;a y la colectora Fangio permanecieron cerradas.

Las rampas de ingreso desde Rodríguez Peña y la colectora Fangio permanecieron cerradas.

Subidas y accesos bloqueados en la zona

Además del corte sobre la traza principal del Acceso Sur, se implementaron bloqueos complementarios en puntos estratégicos de ingreso para evitar embotellamientos:

  • Colectora Juan Manuel Fangio: la rampa de subida hacia la autopista permaneció inhabilitada.
  • Carril Rodríguez Peña (Ruta Provincial 4): quedó suspendido el acceso para incorporarse al flujo que marcha hacia el sur
Personal de seguridad vial y de Vialidad coordin&oacute; los desv&iacute;os vehiculares en la zona de Costanera.

Personal de seguridad vial y de Vialidad coordinó los desvíos vehiculares en la zona de Costanera.

Recomendaciones a los automovilistas

Desde Vialidad Provincial solicitaron a los conductores evitar la zona durante la franja horaria establecida y utilizar vías alternativas para desplazarse hacia los departamentos del sur del Gran Mendoza.

En caso de transitar por las inmediaciones, se aconseja reducir la velocidad, prestar atención a la cartelería preventiva y seguir estrictamente las indicaciones de los preventores y del personal de seguridad vial apostado en los distintos desvíos.

En pocas palabras

  • Acceso Sur: interrupción total al sur este domingo por colocación de pórtico.
  • Horario y tramo: el corte se programó de 9 a 11 entre Costanera y calle Sarmiento en Godoy Cruz.
  • Recomendación: se pide a los automovilistas evitar la zona y tomar vías alternativas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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