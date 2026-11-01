Corte total del Acceso Sur este domingo: cuánto durará la obra y qué tramos estarán cerrados

Por este motivo, las autoridades dispusieron el cierre completo de la calzada principal hasta tanto finalicen las tareas de montaje y fijación del equipamiento.

Las rampas de ingreso desde Rodríguez Peña y la colectora Fangio permanecieron cerradas.

Subidas y accesos bloqueados en la zona

Además del corte sobre la traza principal del Acceso Sur, se implementaron bloqueos complementarios en puntos estratégicos de ingreso para evitar embotellamientos:

Colectora Juan Manuel Fangio: la rampa de subida hacia la autopista permaneció inhabilitada.

la rampa de subida hacia la autopista permaneció inhabilitada. Carril Rodríguez Peña (Ruta Provincial 4): quedó suspendido el acceso para incorporarse al flujo que marcha hacia el sur

Personal de seguridad vial y de Vialidad coordinó los desvíos vehiculares en la zona de Costanera.

Recomendaciones a los automovilistas

Desde Vialidad Provincial solicitaron a los conductores evitar la zona durante la franja horaria establecida y utilizar vías alternativas para desplazarse hacia los departamentos del sur del Gran Mendoza.

En caso de transitar por las inmediaciones, se aconseja reducir la velocidad, prestar atención a la cartelería preventiva y seguir estrictamente las indicaciones de los preventores y del personal de seguridad vial apostado en los distintos desvíos.