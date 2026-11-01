Una de las discusiones clásicas de la cocina casera es cuál es la mejor receta de pizza y los trucos que cada hogar implementa en el paso a paso o hasta en los ingredientes. En este caso, para que la base o piso de la pizza quede idéntico al de pizzería un error común es poner aceite en la fuente.
El uso de aceite al meter la pizza al horno es algo que muchos creen correcto y la verdad es que sí, pero reemplazarlo por harina o sémola sin duda le dará un toque diferente.
Para que la pizza quede con un base crocante, no se pone aceite en la fuente, sino harina
Una fórmula única para elaborar pizza en molde, tiene tres pasos concretas: levar una masa simple de harina de trigo, aplicar directamente una salsa de tomate cruda y procesada que termina de cocinarse en el horno sin sofrito previo, y recurrir a una técnica específica para la bandeja: espolvorear harina en la asadera en lugar de aceite para evitar que se pegue y permitir que se dore la base.
Esta metodología popular se enriquece de manera notable al contrastarla con los secretos de los auténticos maestros pizzeros italianos. Para optimizar la masa, la tradición aconseja incorporar 50 gramos de sémola o semolina de trigo preferentemente (sino, harina) por cada 300 gramos de harina de trigo, sumando 30 ml de aceite de oliva virgen extra, levadura fresca y media hora de reposo.
La sémola o harina aporta firmeza y ese acabado crocante que difícilmente se logra con aceite. Asimismo, para estirarla se recomienda trabajar con palo de amasar sobre una mesada enharinada.
En cuanto a la cubierta, la tradición italiana usa tomate triturado natural o passata directamente sobre la masa cruda. Para el queso, sugieren complementar la clásica mozzarella con variedades que incrementen la elasticidad y la potencia del sabor, respetando una regla de oro de la gastronomía mediterránea: jamás mezclar carne y pescado sobre la misma pizza.
Con esta receta, una masa casera memorable de pizza equilibra practicidad cotidiana con ingredientes precisos.
En pocas palabras
- Base crocante: expertos recomiendan usar harina o sémola en la fuente en lugar de aceite para pizzas caseras
- Técnica clave: la sémola aporta firmeza y un acabado dorado, sumando sabor a la masa
- Consejo tradicional: maestros pizzeros sugieren usar tomate triturado natural y combinar quesos para potenciar el sabor