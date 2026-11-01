Expertos pizzeros coinciden: para que la pizza quede con una base crocante, no se pone aceite en la fuente, sino harina

Esta metodología popular se enriquece de manera notable al contrastarla con los secretos de los auténticos maestros pizzeros italianos. Para optimizar la masa, la tradición aconseja incorporar 50 gramos de sémola o semolina de trigo preferentemente (sino, harina) por cada 300 gramos de harina de trigo, sumando 30 ml de aceite de oliva virgen extra, levadura fresca y media hora de reposo.

No hay que poner aceite en la fuente de la pizza, sino harina o sémola.

La sémola o harina aporta firmeza y ese acabado crocante que difícilmente se logra con aceite. Asimismo, para estirarla se recomienda trabajar con palo de amasar sobre una mesada enharinada.

En cuanto a la cubierta, la tradición italiana usa tomate triturado natural o passata directamente sobre la masa cruda. Para el queso, sugieren complementar la clásica mozzarella con variedades que incrementen la elasticidad y la potencia del sabor, respetando una regla de oro de la gastronomía mediterránea: jamás mezclar carne y pescado sobre la misma pizza.

Con esta receta, una masa casera memorable de pizza equilibra practicidad cotidiana con ingredientes precisos.