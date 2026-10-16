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Receta de masa para pizza casera: el secreto para un resultado perfecto

La clave para una pizza casera perfecta reside en una buena receta de masa, logrando bordes crocantes y un interior aromático

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de masa para pizza casera perfecta se hace con 5 ingredientes que seguro tenés en casa.

La receta de masa para pizza casera perfecta se hace con 5 ingredientes que seguro tenés en casa.

La pizza casera es un clásico infaltable en la mesa de los argentinos. Ideal para compartir reuniones en familia o con amigos, cumpleaños o simplemente para resolver una cena rápida de fin de semana, lograr una masa bien lograda con una buena receta, marca por completo la diferencia.

Con solo 5 ingredientes básicos que seguro tenés en la cocina, podés preparar una masa suave, aromática y esponjosa por dentro con los bordes crocantes. Además, con esta fórmula rinde perfecto para varias pizzas que podés consumir en el momento o congelar para cuando las necesites.

Conocé el paso a paso de la receta y los secretos para hacer la masa de pizza casera perfecta sin complicaciones.

Receta de masa para pizza casera, ingredientes

  • 1 kg de harina de trigo (000 o 0000)
  • 20 g de levadura seca (o 50 g de levadura fresca)
  • 600 ml de agua tibia
  • 3 cucharadas de aceite (de girasol u oliva)
  • 1 cucharada colmada de sal
  • Opcional: 1 cucharadita de azúcar (para activar la levadura)

Receta de masa para pizza casera, paso a paso

  1. En un recipiente pequeño, colocar la levadura junto con un chorrito del agua tibia y una pizca de azúcar. Mezclar bien y dejar reposar unos 10 minutos hasta que comience a formar espuma.
  2. Sobre una mesada limpia o en un bowl grande, verter la harina. Hacer un hueco en el centro y agregar la sal por el borde exterior (para evitar que entre en contacto directo con la levadura).
  3. En el centro, agregar la levadura activada, el aceite y el resto del agua tibia de a poco. Comenzar a integrar los ingredientes desde el centro hacia afuera con las manos.
  4. Amasar enérgicamente durante unos 8 a 10 minutos hasta obtener una masa lisa, homogénea y elástica. Si está muy pegajosa, espolvorear apenas un poco de harina.
  5. Formar un bollo grande, colocar en un bowl apenas aceitado, cubrir con un repasador limpio y dejar leudar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
  6. Dividir la masa en 4 o 6 bollos (según el grosor que prefieras). Dejar descansar 15 minutos más. Luego, estirar cada bollo con las manos o palo de amasar sobre pizzeras previamente aceitadas.
  7. Agregar una capa fina de salsa de tomate casera y llevar a horno precalentado a fuego fuerte (220 °C) durante unos 5 a 8 minutos hasta que la base tome consistencia. Retirar, agregar abundante queso mozzarella y tus ingredientes favoritos. Volver al horno hasta derretir y dorar.

En pocas palabras

  • Pizza casera: Receta con 5 ingredientes básicos para lograr una masa perfecta.
  • Masa ideal: Se logra una consistencia suave, aromática y esponjosa con bordes crocantes.
  • Instrucciones clave: Amasar por 8-10 minutos, leudar por 1 hora y estirar los bollos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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