Receta de zapallitos rellenos al horno con queso gratinado

Con la llegada de las temperaturas más cálidas y la búsqueda de platos equilibrados, un clásico de la gastronomía cotidiana vuelve a cobrar protagonismo: los zapallitos rellenos al horno. Esta receta se destaca por ofrecer un balance ideal entre carbohidratos, proteínas y vegetales.
Además de su versatilidad para adaptarse a distintos bolsillos e ingredientes que hay en la heladera, el secreto de este plato radica en el gratinado final y en el correcto tratamiento del zapallito, para evitar que pierda firmeza durante la cocción.
Receta de zapallitos rellenos al horno, ingredientes
- 4 zapallitos redondos
- 400 gramos de carne molida
- 1 cebolla grande
- ½ pimiento morrón
- Ajo: 1 diente picado
- 150 gramos de queso fresco o mozzarella para gratinar
- 50 gramos de queso rallado
- 1 huevo
- Condimentos: sal, pimienta, orégano y una pizca de nuez moscada
- Aceite de oliva o vegetal: cantidad necesaria
Receta de zapallitos rellenos al horno, ingredientes
La clave de la receta está en la pre cocción de la verdura y en la textura del relleno. El proceso de elaboración se divide en cuatro pasos más que importantes:
- Lavar bien los zapallitos y ahuecarlos con la ayuda de una cuchara, dejando un borde firme de aproximadamente un centímetro de grosor para que no se desarmen. Hervir las tapas o carcasas en agua salada durante solo 3 o 4 minutos (o al vapor) para ablandarlos ligeramente. Reservar boca abajo sobre papel absorbente para que drenen el exceso de líquido.
- En una sartén con un chorro de aceite, rehogar la cebolla, el pimiento y el ajo hasta que transparenten. Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color. Incorporar la pulpa del zapallito previamente picada y escurrida. Condimentar a gusto con sal, pimienta y orégano.
- Una vez que la preparación entibie fuera del fuego, sumar el huevo batido y la mitad del queso rallado. Mezclar todo enérgicamente, rellenar generosamente cada uno de los zapallitos previamente colocados en una fuente para horno ligeramente aceitada.
- Cubrir cada zapallito con trozos de queso fresco y el resto del queso rallado. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que la verdura esté tierna y la superficie muestre un dorado firme y crujiente.
En pocas palabras
- Zapallitos rellenos: Clásico plato equilibrado ideal para temperaturas cálidas.
- Preparación: Receta detallada en 4 pasos con ingredientes frescos y carne molida.
- Gratinado: Se completa con queso fresco y rallado al horno para un final crujiente.
Resumen generado por Thinkindot AI