Receta de zapallitos rellenos al horno con queso gratinado

Además de su versatilidad para adaptarse a distintos bolsillos e ingredientes que hay en la heladera, el secreto de este plato radica en el gratinado final y en el correcto tratamiento del zapallito, para evitar que pierda firmeza durante la cocción.

Receta de zapallitos rellenos al horno, ingredientes

4 zapallitos redondos

400 gramos de carne molida

1 cebolla grande

½ pimiento morrón

Ajo: 1 diente picado

150 gramos de queso fresco o mozzarella para gratinar

50 gramos de queso rallado

1 huevo

Condimentos: sal, pimienta, orégano y una pizca de nuez moscada

Aceite de oliva o vegetal: cantidad necesaria

Receta de zapallitos rellenos al horno, ingredientes

La clave de la receta está en la pre cocción de la verdura y en la textura del relleno. El proceso de elaboración se divide en cuatro pasos más que importantes: