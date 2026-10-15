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Receta de zapallitos rellenos al horno con queso gratinado

Los zapallitos rellenos al horno son un clásico que se renueva con esta receta, ideal para un plato equilibrado

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Los zapallitos rellenos se hacen con una receta fácil de elaborar y es bastante saludable.

Los zapallitos rellenos se hacen con una receta fácil de elaborar y es bastante saludable.

Con la llegada de las temperaturas más cálidas y la búsqueda de platos equilibrados, un clásico de la gastronomía cotidiana vuelve a cobrar protagonismo: los zapallitos rellenos al horno. Esta receta se destaca por ofrecer un balance ideal entre carbohidratos, proteínas y vegetales.

Además de su versatilidad para adaptarse a distintos bolsillos e ingredientes que hay en la heladera, el secreto de este plato radica en el gratinado final y en el correcto tratamiento del zapallito, para evitar que pierda firmeza durante la cocción.

Receta de zapallitos rellenos al horno, ingredientes

  • 4 zapallitos redondos
  • 400 gramos de carne molida
  • 1 cebolla grande
  • ½ pimiento morrón
  • Ajo: 1 diente picado
  • 150 gramos de queso fresco o mozzarella para gratinar
  • 50 gramos de queso rallado
  • 1 huevo
  • Condimentos: sal, pimienta, orégano y una pizca de nuez moscada
  • Aceite de oliva o vegetal: cantidad necesaria

Receta de zapallitos rellenos al horno, ingredientes

La clave de la receta está en la pre cocción de la verdura y en la textura del relleno. El proceso de elaboración se divide en cuatro pasos más que importantes:

  1. Lavar bien los zapallitos y ahuecarlos con la ayuda de una cuchara, dejando un borde firme de aproximadamente un centímetro de grosor para que no se desarmen. Hervir las tapas o carcasas en agua salada durante solo 3 o 4 minutos (o al vapor) para ablandarlos ligeramente. Reservar boca abajo sobre papel absorbente para que drenen el exceso de líquido.
  2. En una sartén con un chorro de aceite, rehogar la cebolla, el pimiento y el ajo hasta que transparenten. Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color. Incorporar la pulpa del zapallito previamente picada y escurrida. Condimentar a gusto con sal, pimienta y orégano.
  3. Una vez que la preparación entibie fuera del fuego, sumar el huevo batido y la mitad del queso rallado. Mezclar todo enérgicamente, rellenar generosamente cada uno de los zapallitos previamente colocados en una fuente para horno ligeramente aceitada.
  4. Cubrir cada zapallito con trozos de queso fresco y el resto del queso rallado. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, o hasta que la verdura esté tierna y la superficie muestre un dorado firme y crujiente.

En pocas palabras

  • Zapallitos rellenos: Clásico plato equilibrado ideal para temperaturas cálidas.
  • Preparación: Receta detallada en 4 pasos con ingredientes frescos y carne molida.
  • Gratinado: Se completa con queso fresco y rallado al horno para un final crujiente.
Resumen generado por Thinkindot AI

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