Aunque el tamaño del huevo o la humedad del ambiente siempre exigen ajustar el amasado, el secreto está en confiar en el tacto, corrigiendo con una pizca de harina o apenas humedeciendo las manos hasta lograr una masa lisa, elástica y sedosa.

Mientras el bollo descansa, el relleno toma protagonismo con un trío infalible: la suavidad de la ricotta, el carácter salado del jamón y la cremosidad del queso.

Es una mezcla honesta, sin pretensiones, pero capaz de conquistar cualquier paladar. Al estirar la masa bien fina, distribuir los pequeños montículos de sabor y sellar cada cuadrado con paciencia, la cocina se llena de esa calidez de domingo en familia.

Finalmente, unos pocos minutos en agua hirviendo bastan para que floten, listos para recibir su salsa favorita y transformar una tarde común en un festín inolvidable.

Ravioles caseros estilo italiano: ingredientes

Para la masa

250 gramos de harina

3 huevos

2 cucharadas soperas de aceite

1 cucharadita de sal

50 centímetros cúbicos de agua tibia

Para el relleno

300 gramos de ricotta

100 gramos de queso rallado

100 gramos de jamón cocido

nuez moscada, sal y pimienta a gusto

Ingredientes para la salsa napolitana

400 gramos de tomates en conserva

2 dientes de ajo

Aceite de oliva

Pimienta

Sal al gusto

Azúcar al gusto

Albahaca fresca al gusto

Ravioles caseros estilo italiano: paso a paso

1-El primer paso para hacer raviolis caseros es preparar la masa. Coloca la harina en un recipiente y haz un hueco en el centro (también puedes hacerlo directamente sobre la mesada formando una corona con la harina) y añade allí el resto de los ingredientes: huevo, agua, aceite y sal.

2-Comienza a integrar del centro hacia afuera y amasa unos minutos hasta formar un bollo homogéneo y liso. Vuelve a colocarlo en un recipiente, cúbrelo con un repasador y deja reposar por 20 minutos.

3-Mientras tanto, prepara el relleno. Mezcla en un recipiente la ricota con el queso rallado. Pica el jamón en pequeños cubos y agrégalo a la ricota.

4-Para la salsa, vierte una cucharada de aceite en la sartén. Cuando tome temperatura, agrega el ajo picado y enseguida el tomate triturado. Deja cocinar a fuego mínimo durante 15-20 minutos.

5-Ahora continúa con la masa. Divide el bollo en 4 porciones y comienza a trabajar cada uno en la máquina sobadora. Primero, soba la masa pasándola varias veces por los números 1 y 2, doblándola masa y en diferentes direcciones. Luego, procede a estirarla pasándola 1 vez por los números siguientes, del 3 al 8, para que quede bien fina.

6-Enharina la raviolera, cúbrela con masa y coloca relleno en cada uno de los espacios. Debes poner una porción adecuada: ni muy poco para que no queden llenos de aire, ni demasiado para que cierren bien y no exploten al cocinar.

7-Humedece todos los bordes, tanto los exteriores como los internos y tapa con otra porción de masa. Pasa un palo de amasar por encima para marcar los raviolis y presiona bien para retirar el aire.

8-Da vuelta al molde y con un golpe seco, desmolda los raviolis. Luego termina de separarlos con la ayuda de un cuchillo o con la rueda corta ravioles. Repite los pasos 7 al 9 hasta utilizar toda la masa y el relleno.

9-Lleva al fuego una cacerola amplia con abundante cantidad de agua. Una vez que hierba, echa los raviolis. Cuando suban, déjalos cocinar 1 minuto más y luego retira. Mientras tanto, si es necesario, calienta la salsa.