Ese gesto, simple y expresivo, ayuda a desarrollar la elasticidad sin exigir técnicas complicadas. Después llega el momento de dividir en bollitos y estirar cada disco bien finito para construir una base hecha de capas superpuestas, un recurso que aporta textura y estructura sin necesidad de recurrir a masas compradas.

Una vez armado el colchón inferior, se distribuye la mezcla verde y cremosa y se abren huecos para incorporar huevos crudos enteros. Esa decisión cumple una doble función: suma un atractivo visual al cortar la porción y aporta una humedad y un sabor extra que realzan el conjunto.

Luego se cubren los bordes con más capas finas de masa, sellando bien para contener el relleno durante la cocción.

La tarta pascualina pasa al horno a 180 grados hasta dorarse y volverse crujiente por fuera, conservando su interior tierno y nutritivo. Al mostrar el resultado final, Maru resume el espíritu de la receta con entusiasmo y convicción, dejando en claro que una comida sencilla, hecha en casa y pensada para cualquier momento del año puede ser tan reconfortante como accesible para cualquiera que se anime a amasar.

Tarta pascualina de Maru Botona: ingredientes