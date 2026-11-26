Maru Botana volvió a encender la cocina casera en sus redes sociales con una propuesta tan cotidiana como tentadora: su versión de receta la tarta pascualina. Con esa cercanía que la caracteriza y un tono didáctico que invita a perderle el miedo al horno, la cocinera mostró paso a paso cómo transformar una receta clásica en un plato abundante, saludable y lleno de matices.
Tarta pascualina de Maru Botana: la receta top y todos sus secretos
Maru Botana revela los secretos de su tarta pascualina, una receta casera ideal para cualquier ocasión, con una masa crujiente y un relleno cremoso
El gran diferencial de su preparación empieza en la elección de los ingredientes, donde la ricota ocupa un lugar protagónico. Para ella, ese aporte cremoso es el que le da identidad a la tarta y logra equilibrar el sabor vegetal de la espinaca o la acelga cocida, la dulzura de la cebolla rehogada, el queso rallado y la sal.
La enseñanza continúa en la masa, elaborada con harina, aceite, manteca, sal y agua tibia. Aquí Maru comparte su truco técnico más valioso: unir primero los ingredientes con las yemas de los dedos y luego golpear la masa contra la mesada hasta lograr una textura bien lisa.
Ese gesto, simple y expresivo, ayuda a desarrollar la elasticidad sin exigir técnicas complicadas. Después llega el momento de dividir en bollitos y estirar cada disco bien finito para construir una base hecha de capas superpuestas, un recurso que aporta textura y estructura sin necesidad de recurrir a masas compradas.
Una vez armado el colchón inferior, se distribuye la mezcla verde y cremosa y se abren huecos para incorporar huevos crudos enteros. Esa decisión cumple una doble función: suma un atractivo visual al cortar la porción y aporta una humedad y un sabor extra que realzan el conjunto.
Luego se cubren los bordes con más capas finas de masa, sellando bien para contener el relleno durante la cocción.
La tarta pascualina pasa al horno a 180 grados hasta dorarse y volverse crujiente por fuera, conservando su interior tierno y nutritivo. Al mostrar el resultado final, Maru resume el espíritu de la receta con entusiasmo y convicción, dejando en claro que una comida sencilla, hecha en casa y pensada para cualquier momento del año puede ser tan reconfortante como accesible para cualquiera que se anime a amasar.
Tarta pascualina de Maru Botona: ingredientes
- 250 gramos de queso ricotta
- 6 huevos
- 1 cebolla
- 100 ml de aceite de girasol extra
- 600 gramos de acelgas o espinacas frescas
- Sal
- Pimienta negra molida
- Nuez moscada rallada
- 200 gramosde queso parmesano
- 2 láminas de masa
- 1 yema
En pocas palabras
- Receta de Maru Botana: revela los secretos de su tarta pascualina casera, ideal para cualquier ocasión.
- Masa crujiente y relleno cremoso: destaca la importancia de la ricota y un truco para la masa.
- Toque casero y único: la preparación casera y la incorporación de huevos crudos elevan el plato.