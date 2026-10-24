¿Es realmente la mejor del mundo? Mi experiencia probando la pizza italiana original en Florencia

Cuando vas a pedir una pizza, hay que tener en cuenta varias cosas, no solo la variedad que vas a elegir. Lo primero y principal es saber que las pizzas en Italia no están pensadas para compartir y tiene mucho sentido, aunque por lo general los mozos y mozas entienden que los turistas piden una pizza para dividir entre varios.

De una pizza pueden comer dos personas, pero, a diferencia de las pizzas que comemos en Argentina, una italiana te deja con hambre porque son muy distintas y llenan menos.

Las pizzerías suelen tener los hornos de barro expuestos para que los comensales vean todo. Los chefs amasan y tiran las finas capas de masa por el aire, como se ve en las películas. Muchas pizzerías tienen decoraciones extravagantes; particularmente, yo conocí una decorada con camisetas de futbol y un cuadro gigante de Diego Armando Maradona.

Las pizerías suelen estar ambientadas o decoradas con colores llamativos, cuadros y un aspecto rústico.

¿Cómo es la pizza? Elegí una pizza marguerita, un clásico napolitano compuesto de una masa muy fina, con bordes gruesos y tostados, una capa de salsa de tomate, queso muzzarela y unas hojas de albaca. Nada más.

Para comer la pizza en Italia hay que tomarla con ambas manos y enrollarla en forma de cono, porque al ser tan fina la mozzarella se cae. No tiene el mismo piso firme que una pizza de molde argentina.

Las pizzas son mucho más finas, con pocos ingredientes, pero de sabor intenso.

A simple vista es un producto simple, sin tanto adorno, sin jamón, solo queso y salsa. En esa simplicidad hay un equilibrio y, en mi opinión, se confirma el enunciado de que la pizza de Italia es una explosión en el paladar.

Breve historia de la pizza magherita italiana

La pizza margherita nació en Nápoles, Italia, en el año 1889. El pizzero napolitano Raffaele Esposito creó esta variante para recibir a los reyes de Italia cuando visitaron Nápoles.

Cansados de comer alimentos refinados, Humberto I y Margarita de Saboya querían probar un plato popular. Esposito preparó tres variedades, pero la que cautivó en el corazón de la reina fue la que llevaba tomate, mozzarella y albahaca, ingredientes que simbolizaban los colores de la bandera.