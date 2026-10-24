Por qué hay que regalar una flor de narciso en octubre y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, la flor de narciso tiene un significado más profundo cuando los regalas o te los regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Qué significa regalar flores de narciso en octubre y qué beneficios trae

El narciso pertenece a la familia de las amarilidáceas y es una planta bulbosa perenne con más de 50 especies y variedades que pueden encontrarse en diferentes colores.

Hay miles de razones por las que regalar una flor de narciso a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos, ya que además se une con las energías del mes de octubre.