Características de la Salvia Messii y sus propiedades medicinales en la cordillera

En términos botánicos, la "Salvia Messii" es un arbusto de porte robusto capaz de alcanzar hasta un metro y medio de altura. Pertenece a la familia de las lamiáceas y al género de las salvias, destacándose por ser una planta aromática gracias a la presencia de aceites esenciales distribuidos en sus hojas y tallos.

Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos. Y es argentino. Foto: archivo

Los relevamientos de campo permitieron precisar que este espécimen habita de forma exclusiva en un sector acotado de matorrales montañosos, a una altitud superior a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Debido a esta distribución geográfica tan restringida, los expertos advierten que la "Salvia Messii" es considerada una especie en peligro de extinción.

Asimismo, los análisis de laboratorio revelaron que la planta posee una elevada concentración de flavonoides, componentes que le otorgan potentes efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antisépticos.

Messi, su retiro de la Selección Argentina y las últimas búsquedas en Google Trends

El volumen de búsquedas de noticias relativo a Lionel Messi en Google Trends reveló un marcado fenómeno de interés internacional durante los últimos 30 días, registrando una evolución que pasó de una relativa calma entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre (con valores por debajo de los 20 puntos de interés relativo) a una secuencia de picos de altísima visibilidad a partir del 6 de octubre, el día de su último partido con la Selección Argentina.

El primer gran salto llevó el interés a tocar los 69 puntos en torno al 7 de octubre, seguido por una nueva trepada que alcanzó los 82 puntos hacia el 12 de octubre y, finalmente, el pico máximo absoluto de 100 puntos registrado alrededor del 17 y 18 de octubre, antes de iniciar una curva de descenso que situó las búsquedas cerca de los 26 puntos sobre el cierre del período.

En cuanto al desglose geográfico del interés por región, Nigeria se posicionó como el país con mayor volumen relativo de consultas liderando el ranking mundial con 100 puntos, secundado por Azerbaiyán con 79, Uzbekistán con 71, Ghana con 64 e Irak cerrando el top 5 global con 62 puntos, lo que confirma la enorme vigencia e impacto global que conserva la figura del excapitán argentino en los motores de búsqueda de todo el planeta.