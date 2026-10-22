Recibido por una multitud, Lionel Messi llegó a España para ser condecorado con el Premio Princesa de Asturias

Puertas adentro del hotel, el rosarino brindó una entrevista con la Agencia EFE e hizo mención a su padre, Jorge Messi, y a la ilusión que le generaba que él recibiera el honorífico premio. "Él sabía que era difícil que viniera por los partidos que yo tenía que cumplir, pero insistió mucho para que vengamos. Por el significado de este premio, porque es un premio que va más allá de lo que hace uno adentro de la cancha. Él estaba muy feliz con este reconocimiento", reveló Messi sobre la el significado de la distinción para él y su padre.

La agenda de Lionel Messi en España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

La jornada del jueves seguirá para Messi con una charla para niños y adolescentes de la comunidad estudiantil en el Palacio de los Deportes. Por la noche, el 10 participará de una cena con los Reyes de España y el resto de los galardonados.

El viernes continuará cargado su cronograma ya que almorzará con todos los premiados en el hotel y la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, estará presente para entregarle un pin conmemorativo. Por la tarde será tiempo de la ceremonia oficial en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde Lionel Messi recibirá la distinción Premio Princesa de Asturias de los Deportes, en reconocimiento por su extraordinaria trayectoria deportiva y por su compromiso en acciones solidarias con los más desfavorecidos a lo largo de todo el mundo.

Al finalizar el evento, Lionel Messi emprenderá su viaje de regreso rumbo a Nueva York, para asumir el compromiso con Inter Miami que se enfrentará a New York Red Bulls por la MLS, el sábado a las 18.30.

Cuántos argentinos han recibido el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Incluyendo a Lionel Messi, son nueve los premios que Argentina ha recibido a lo largo de las 46 ediciones en las que se han entregado estos galardones, que comenzaron a otorgarse en 1981.

Los argentinos galardonados: el filósofo Mario Bunge, el ex presidente argentino Raúl Alfonsín, el matemático español Luis Antonio Santaló (que desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Buenos Aires), la Academia Argentina de las Letras, el músico Daniel Barenboim, el dibujante y padre de Mafalda Joaquín Salvador Lavado 'Quino', el conjunto humorístico Les Luthiers, Patricio Lorente, Sandra Myrna Díaz, Lionel Messi.