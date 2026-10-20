Vidal se rindió ante Messi: lo tuvo de rival, de compañero y lo eligió para el Balón de Oro

Fue así que eligió su podio de candidatos para quedarse con el Balón de Oro en su canal de Kick, podio encabezado por el argentino: "Messi, Yamal y Mbappé".

Luego se expresó sobre las razones por las cuáles el 10 del Inter Miami debía ganarlo: "Yo se lo daría a Lio más por lo que hizo en el Mundial, porque seguramente será el último año para pelear el Balón de Oro".

El chileno definió la actuación del argentino como "una cosa de locos" y agregó: "Para mí nunca más va a pasar algo así. Que un jugador de 39 años marque esa diferencia como Messi en un Mundial va a ser muy difícil".

En 2025 Lionel Messi se sacó una foto con la familia de Arturo Vidal.

Vidal se refirió a los rivales de Messi

Segundo en el podio colocó a Lamine Yamal, quien además de ser determinante en el Barcelona se consagró en el último Mundial: "No tiene competencia en este momento, hace cosas que son increíbles y todo el partido. Puede fallar una, dos, tres, pero siempre está ahí buscando, ayudando al equipo, tirando un buen pase y haciendo goles".

Sobre el español, agregó: "Es un jugador increíble y asombra lo que hace: cómo juega y la personalidad que tiene. Siempre va para adelante y cuando habla, se hace cargo del equipo y se echa la presión sobre él y tiene 19 años".