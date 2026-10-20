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"Una cosa de locos"

Vidal se rindió ante Messi: lo tuvo de rival, de compañero y lo eligió para el Balón de Oro

El 26 de octubre se dará a conocer el Balón de Oro y el mediocampista chileno eligió a Lionel Messi por sobre todos: conoce su podio

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Arturo Vidal eligió a Lionel Messi.

Arturo Vidal eligió a Lionel Messi.

Todo parece indicar que será el último año en el que Lionel Messi luchará para ganar el Balón de Oro y su ex compañero en Barcelona, Arturo Vidal, así lo manifestó y por el gran Mundial que el argentino hizo es que lo eligió como el candidato ideal a quedarse con la distinción.

Además, el mediocampista chileno que milita en el Colo Colo colocó en la mesa cuáles son sus tres candidatos a quedarse con la distinción.

Arturo Vidal y Lionel Messi: amigos y rivales.

Arturo Vidal y Lionel Messi: amigos y rivales.

Vidal se rindió ante Messi

Arturo Vidal supo forjarse como el mejor mediocampista chileno en Europa al sobresalir en Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter, por lo que fue compañero de Lionel Messi, pero también rival tanto a nivel clubes como en sus respectivas selecciones.

Fue así que eligió su podio de candidatos para quedarse con el Balón de Oro en su canal de Kick, podio encabezado por el argentino: "Messi, Yamal y Mbappé".

Luego se expresó sobre las razones por las cuáles el 10 del Inter Miami debía ganarlo: "Yo se lo daría a Lio más por lo que hizo en el Mundial, porque seguramente será el último año para pelear el Balón de Oro".

El chileno definió la actuación del argentino como "una cosa de locos" y agregó: "Para mí nunca más va a pasar algo así. Que un jugador de 39 años marque esa diferencia como Messi en un Mundial va a ser muy difícil".

En 2025 Lionel Messi se sac&oacute; una foto con la familia de Arturo Vidal.

En 2025 Lionel Messi se sacó una foto con la familia de Arturo Vidal.

Vidal se refirió a los rivales de Messi

Segundo en el podio colocó a Lamine Yamal, quien además de ser determinante en el Barcelona se consagró en el último Mundial: "No tiene competencia en este momento, hace cosas que son increíbles y todo el partido. Puede fallar una, dos, tres, pero siempre está ahí buscando, ayudando al equipo, tirando un buen pase y haciendo goles".

Sobre el español, agregó: "Es un jugador increíble y asombra lo que hace: cómo juega y la personalidad que tiene. Siempre va para adelante y cuando habla, se hace cargo del equipo y se echa la presión sobre él y tiene 19 años".

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