Con motivo de cumplirse 70 años desde la creación del galardón individual más cotizado del planeta, la prestigiosa revista France Football anunció el lanzamiento del Balón de Oro de todos los tiempos. Esta edición especial busca premiar las actuaciones individuales más memorables de la historia a través del voto del público, posicionando nuevamente a Lionel Messi entre los principales candidatos.
Cómo votar a Lionel Messi en el Balón de Oro de todos los tiempos y por qué no está Maradona
La revista France Football abrió la votación para elegir al mejor futbolista de la historia a través de temporadas icónicas. ¿Cuánto cuesta votar a Messi?
Pero este nuevo Balón de Oro generó sorpresa entre miles de fanáticos al notar la ausencia de leyendas indiscutidas como Diego Armando Maradona o Pelé, además de una encarnizada disputa voto a voto con Cristiano Ronaldo.
Por qué Diego Maradona y Pelé no están entre los nominados
La razón por la cual Diego Maradona y Pelé no figuran en la lista de candidatos responde estrictamente a un criterio normativo e histórico del premio. Durante las décadas en las que ambos astros brillaron en las canchas, el Balón de Oro entregado por la publicación francesa estaba reservado de forma exclusiva para futbolistas de nacionalidad europea.
Recién en 1995 la revista modificó su reglamento para incluir a jugadores de cualquier origen que militaran en clubes europeos, y fue en 2007 cuando la elección se abrió a futbolistas de cualquier liga del mundo. Debido a esto, ni el 10 argentino ni la leyenda brasileña lograron acumular conquistas oficiales en sus respectivas etapas como profesionales.
Para esta gala aniversario, la organización determinó que solo pueden competir aquellos futbolistas que hayan ganado el trofeo al menos en dos ocasiones.
De esta manera, la nómina quedó conformada por figuras históricas como Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco Van Basten, Ronaldo Nazário, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Cristiano Ronaldo y el propio Messi.
Paso a paso: cómo votar a Lionel Messi
Para aquellos fanáticos que deseen sumar sus votos en la elección abierta al público, la plataforma oficial ya se encuentra habilitada:
- Ingresar al sitio oficial: acceder a través del portal autorizado en https://ballondor.com/vote.
- Seleccionar la categoría: elegir la candidatura de Lionel Messi correspondiente a la temporada elegida (2012 o 2023).
- Confirmar la participación: la contribución para emitir el sufragio tiene un valor simbólico de un euro, lo que otorga acceso a una fotografía icónica digital y beneficios exclusivos en la comunidad de la revista.
Los resultados finales se darán a conocer durante la gala oficial del Balón de Oro, donde se revelará qué temporada fue coronada como la más grande de todos los tiempos.