Cómo votar a Lionel Messi en el Balón de Oro de todos los tiempos y por qué no está Maradona

Recién en 1995 la revista modificó su reglamento para incluir a jugadores de cualquier origen que militaran en clubes europeos, y fue en 2007 cuando la elección se abrió a futbolistas de cualquier liga del mundo. Debido a esto, ni el 10 argentino ni la leyenda brasileña lograron acumular conquistas oficiales en sus respectivas etapas como profesionales.

Ni Maradona, ni Pelé: ninguno de los dos cracks mundiales está nominado al premio.

Para esta gala aniversario, la organización determinó que solo pueden competir aquellos futbolistas que hayan ganado el trofeo al menos en dos ocasiones.

De esta manera, la nómina quedó conformada por figuras históricas como Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco Van Basten, Ronaldo Nazário, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Cristiano Ronaldo y el propio Messi.

Paso a paso: cómo votar a Lionel Messi

Para aquellos fanáticos que deseen sumar sus votos en la elección abierta al público, la plataforma oficial ya se encuentra habilitada:

Ingresar al sitio oficial: acceder a través del portal autorizado en https://ballondor.com/vote.

acceder a través del portal autorizado en https://ballondor.com/vote. Seleccionar la categoría: elegir la candidatura de Lionel Messi correspondiente a la temporada elegida (2012 o 2023).

elegir la candidatura de Lionel Messi correspondiente a la temporada elegida (2012 o 2023). Confirmar la participación: la contribución para emitir el sufragio tiene un valor simbólico de un euro, lo que otorga acceso a una fotografía icónica digital y beneficios exclusivos en la comunidad de la revista.

Los resultados finales se darán a conocer durante la gala oficial del Balón de Oro, donde se revelará qué temporada fue coronada como la más grande de todos los tiempos.