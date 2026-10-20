Por qué hay que regalar una flor de amapola en octubre y qué beneficios tiene

Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de una amapola, el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Dentro del feng shui, las amapolas tienen un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.
Qué significa regalar amapolas en octubre y qué beneficios trae
Esta flor tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar gracias a su potencial energético. Además de sus colores y formas que le dan una belleza especial, son valoradas por su historia y su profundo significado.
- La amapola simboliza el recuerdo, el sueño y el consuelo.
- Es una flor que simboliza la paz y la tranquilidad, así como la muerte en algunas culturas.
- La flor de amapola púrpura representa el recuerdo de los animales perdidos en la guerra.
- Las de color amarillo o naranja significan optimismo, calidez, éxito.
- La rosa habla de suavidad, imaginación y afecto silencioso.
- La amapola de color azul representa la maravilla inalcanzable.
- La amapola de color oscuro indica misterio y despedida.
En octubre, el simple acto de regalar una flor de amapola se relaciona con un ciclo de transición, renacimiento, cierre de ciclos, transformación, resiliencia y equilibrio. Por esta razón, unir la atracción de octubre con la resiliencia de la amapola, el regalo deja de ser un simple gesto para transformarse en un mensaje con gran significado para quien lo recibe.
Este mes además, tiene lugar una tradición internacional de distribuir amapolas rojas de cara al Día del Recuerdo. Entonces, regalar una amapola en estas fechas es un símbolo universal de respeto, paz y esperanza, honrando a quienes han superado momentos difíciles.
En pocas palabras
- Amapolas y Feng Shui: regalar flores, especialmente amapolas, tiene profundos significados simbólicos según el Feng Shui, aportando beneficios energéticos.
- Significados de la amapola: simboliza recuerdo, sueño, consuelo, paz y tranquilidad; sus colores varían su representación, desde optimismo hasta misterio.
- Amigas de octubre: en este mes, regalar una amapola es un símbolo de transición, renacimiento y resiliencia, además de respeto y esperanza universalmente.