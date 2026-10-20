Por qué hay que regalar una flor de amapola en octubre y qué beneficios tiene

Dentro del feng shui, las amapolas tienen un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Qué significa regalar amapolas en octubre y qué beneficios trae

La amapola es una planta mágica llena de misterio, significado y belleza.

Esta flor tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar gracias a su potencial energético. Además de sus colores y formas que le dan una belleza especial, son valoradas por su historia y su profundo significado.