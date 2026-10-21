Por qué hay que regalar flores de fresia en octubre y qué beneficios tiene

Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de una fresia, el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Dentro del feng shui, las fresias tienen un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.
Qué significa regalar flores de fresias en octubre y qué beneficios trae
Esta flor tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar gracias a su potencial energético. Además de sus colores y formas que le dan una belleza especial, son valoradas por ser las dueñas del perfume de la primavera, por su historia y su profundo significado.
- Simboliza la inocencia, la confianza, la amistad verdadera y la reflexión.
- Regalar una flor de fresia indica que hay cariño al otro por su virtud y su templanza.
- Es símbolo de pureza y de amor desinteresado.
- Sirven para transmitir admiración o ternura a la persona a la que se le regala la flor.
- Significa agradecimiento, como gesto sincero de aprecio.
- En muchos países, regalar una fresia es un gesto de lealtad y sinceridad.
- Al igual que otras flores de primavera, la fresia simboliza nuevos comienzos y frescura.
En octubre, esta flor tiene un significado mucho más especial, ya que estamos en el corazón de la primavera, una temporada regida por el elemento Madera según el feng shui.
Esta energía representa el crecimiento, la creatividad, los nuevos impulsos y la vitalidad que rompen con el estancamiento que uno puede traer a lo largo del año en cierto tema. Es una vibración de avance y de aprender a mirar hacia afuera, por eso las fresias son la flor perfecta para acompañar y potenciar este momento del año.
Para aprovechar al máximo sus beneficios, nada mejor que tener un ramo de fresias en casa o regalarle a alguien a quien aprecies.
En pocas palabras
- Las fresias: son flores con un significado profundo en el feng shui, especialmente en octubre, aportando energía positiva.
- Simbolismo: representan inocencia, confianza, amistad verdadera, pureza, amor desinteresado y lealtad.
- Beneficios: Ppotencian el crecimiento, la creatividad y la vitalidad, siendo ideales para la primavera y los nuevos comienzos.