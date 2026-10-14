Por qué hay que regalar una planta o flor de clavel en octubre y qué beneficios trae

Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de un clavel, el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Dentro del feng shui, los claveles tienen un significado más profundo cuando los regalas o te los regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.
Qué significa regalar claveles en octubre y qué beneficios trae
Primero, porque tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar gracias a su potencial energético. Además de sus colores y formas que le dan una belleza especial, son valoradas por su historia y su profundo significado.
- El clavel es una flor que habla de la resistencia al paso del tiempo y al dolor sin perder su belleza.
- Su uso como flor tiene un rol de protección energética para armonizar espacios.
- El clavel simboliza amor profundo, protección y fuerza interior.
- Es una flor asociada a las almas leales, a quienes aman con honestidad y sienten con intensidad.
- Clavel rojo: amor sincero, pasión del alma, vínculos que trascienden vidas.
- Clavel blanco: pureza, sanación espiritual, conexión con los ancestros.
- Clavel rosa: gratitud, amor maternal, ternura y cuidado.
- Clavel amarillo: aprendizaje emocional, liberación de apegos y crecimiento personal.
Las energías de este mes son un canal energético que permite "sacar a la luz" todo lo que simbolizan las plantas y así materializarlo. Por estas razones, regalar claveles en octubre significa vitalidad frente a un mes caracterizado energéticamente por la transición y la transformación.
Octubre es un periodo que marca el inicio de la introspección y la preparación para el fin de año y se regala porque es una de las flores más resistentes tras ser cortada y funciona como sinónimo de estabilidad para quien la reciba.
En pocas palabras
- Feng Shui: regalar claveles en octubre trae beneficios energéticos y simboliza amor profundo, protección y fuerza interior.
- Significado por color: cada tonalidad de clavel (rojo, blanco, rosa, amarillo) representa aspectos como pasión, pureza, gratitud y crecimiento personal.
- Octubre: mes de transición y transformación, ideal para regalar claveles que simbolizan vitalidad, estabilidad y resistencia.