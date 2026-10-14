Por qué hay que regalar una planta o flor de clavel en octubre y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, los claveles tienen un significado más profundo cuando los regalas o te los regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Qué significa regalar claveles en octubre y qué beneficios trae

El clavel es una planta herbácea perteneciente a la familia de las Caryophyllaceae.

Primero, porque tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar gracias a su potencial energético. Además de sus colores y formas que le dan una belleza especial, son valoradas por su historia y su profundo significado.