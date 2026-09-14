Poda del clavel: en qué época es mejor podarlo para que de flores multicolores

Existen dos formas principales de poda en clavel. La primera es la poda muerta, que es el término de jardinería que se utiliza para eliminar las flores marchitas cuando empiezan a marchitarse.

Esto concentra los nutrientes para las otras flores y permite que la planta florezca mejor. El último proceso de la poda de clavel es la eliminación de las hojas amarillas y enfermas, lo que aumenta la ventilación de la planta y la penetración de la luz y facilita su crecimiento.

La poda consiste en retirar las flores marchitas para cuando las plantas estén a una temperatura adecuada vuelvan a brotar con fuerza y se obtenga de nuevo una buena producción al año siguiente.

Dado que clavel requiere dos tipos de poda, recortarás las plantas durante toda la temporada de crecimiento. El pinzado es más eficaz a principios de primavera, antes de que la planta desarrolle capullos florales.

La eliminación de las hojas amarillentas o enfermas puede realizarse en cualquier momento de la temporada de crecimiento.

Cuando la naturaleza sigue su curso, clavel florecerá una vez, producirá cabezas de semillas e intentará reproducirse durante el resto del año.

Pero si se eliminan sistemáticamente las cabezas de las flores antes de que se conviertan en semillas, se anima a la planta a seguir produciendo más flores durante un periodo de floración más largo.

La eliminación de las flores se realiza en cuanto las plantas están en plena floración. Desde mediados del verano hasta las primeras heladas del otoño, hay que ir quitando las flores marchitas.

Cuando la planta empiece a marchitarse, corte también la parte marchita por encima del suelo.

Fuente: picturethisai.com