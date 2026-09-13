Poda del malvón: en qué momento es ideal para que te de flores rojo furioso

Pero cuando las hojas se ponen amarillas, la planta se ve decaída o deja de florecer, muchos piensan que ya no tiene solución.

El malvón es un clásico en los jardines argentinos. Se caracterizan por sus flores intensas y su resistencia, además de su aspecto que decora cualquier rincón.

Sin embargo, su poda debe realizarse en el momento adecuado para que la planta crezca vigorosa y con abundante floración.

Los especialistas en jardinería recomiendan podar el malvón a fines del invierno o al inicio de la primavera, justo antes de que comience la temporada de floración.

En esta etapa, la planta cuenta con la energía necesaria para generar brotes nuevos y regalar una explosión de flores durante los meses más cálidos.

Además, después de cada floración es aconsejable realizar podas de mantenimiento: eliminar flores secas, ramas débiles o partes dañadas.

Este cuidado ayuda a que el malvón conserve un aspecto compacto y saludable, evita la aparición de plagas y hongos, y prolonga la vida útil de la planta.

Para obtener buenos resultados, los expertos sugieren utilizar tijeras de podar afiladas y desinfectadas, realizar cortes por encima de un nudo o brote, y retirar hojas amarillas o marchitas de forma regular.

Como complemento, un poco de fertilizante orgánico favorece la recuperación y estimula un crecimiento más fuerte.

Fuente: estacionzafiro.com.ar