Poda del malvón: en qué momento es ideal para que te de flores rojo furioso

La época de poda es un momento fundamental para que nuestras plantas y flores crezcan fuertes, sanas y coloridas. En qué momento del año es mejor podar nuestro malvón para que de flores rojo furioso.
El malvón es una de las plantas ornamentales más populares en Argentina gracias a su resistencia, sus flores intensas y su capacidad de decorar patios y balcones con poco mantenimiento.
El malvón es una de las plantas más queridas en los balcones y jardines argentinos. Sus flores intensas y su resistencia la convirtieron en un clásico.
Pero cuando las hojas se ponen amarillas, la planta se ve decaída o deja de florecer, muchos piensan que ya no tiene solución.
El malvón es un clásico en los jardines argentinos. Se caracterizan por sus flores intensas y su resistencia, además de su aspecto que decora cualquier rincón.
Sin embargo, su poda debe realizarse en el momento adecuado para que la planta crezca vigorosa y con abundante floración.
Los especialistas en jardinería recomiendan podar el malvón a fines del invierno o al inicio de la primavera, justo antes de que comience la temporada de floración.
En esta etapa, la planta cuenta con la energía necesaria para generar brotes nuevos y regalar una explosión de flores durante los meses más cálidos.
Además, después de cada floración es aconsejable realizar podas de mantenimiento: eliminar flores secas, ramas débiles o partes dañadas.
Este cuidado ayuda a que el malvón conserve un aspecto compacto y saludable, evita la aparición de plagas y hongos, y prolonga la vida útil de la planta.
Para obtener buenos resultados, los expertos sugieren utilizar tijeras de podar afiladas y desinfectadas, realizar cortes por encima de un nudo o brote, y retirar hojas amarillas o marchitas de forma regular.
Como complemento, un poco de fertilizante orgánico favorece la recuperación y estimula un crecimiento más fuerte.
Fuente: estacionzafiro.com.ar
En pocas palabras
- Poda ideal: afines del invierno o principios de primavera es el momento clave para la floración del malvón.
- Mantenimiento: eliminar flores secas y ramas débiles promueve un crecimiento vigoroso y saludable.
- Herramientas y Cuidados: usar tijeras afiladas y desinfectadas, y fertilizantes orgánicos favorece la recuperación de la planta.