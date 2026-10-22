Tiene 103 años y es el bartender más viejo del mundo: sirve bebidas en un bar debajo de su casa

Con el paso del tiempo, él bautizó el espacio como Club Sunset Knoll, popularmente conocido como Irv's Basement Bar, y desde entonces no ha tenido ningún otro trabajo.

Algo curioso es que este pintoresco bar funciona de manera ajena a la era digital: no tiene página web, ni publicidad ni número de teléfono ni horarios estables. La jornada laboral de Irv empieza cuando entra el primer cliente y termina cuando se retira el último o cuando él decide descansar. Además, allí todavía conviven normas tradicionales como aceptar únicamente pagos en efectivo.

Pese a su edad sigue al frente de su bar.

Con iluminación tenue, música en una vieja máquina de discos, el dueño de este bar a sus 103 años afirma que lo mantuvo no por dinero, sino por su deseo irreprimible de socializar, compartir y ser el centro de atención tras la barra. Actualmente se mudó a la casa junto a su familia para ayudar a cuidarlo, pero sigue atendiendo desde hace más de seis décadas.