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Tiene 103 años y es el bartender más viejo del mundo: sirve bebidas en un bar debajo de su casa

Este veterano de la Segunda Guerra Mundial se niega a abandonar el lugar en el que ha trabajado por más de 60 años, siendo el más longevo del mundo en su rubro

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Tiene 103 años y es el bartender más viejo del mundo: sirve bebidas en un bar debajo de su casa

Tiene 103 años y es el bartender más viejo del mundo: sirve bebidas en un bar debajo de su casa

En 1963 un hombre compró una casa frente al mar que ya tenía un bar en el sótano, y desde entonces no ha dejado de atenderlo. Son más de seis décadas detrás de la barra. Según se cree, eso lo convierte en el bartender más viejo del mundo y esta es su historia.

Tiene 103 años y es el bartender más viejo del mundo: sirve bebidas en un bar debajo de su casa

Irvin Koch nació en 1923 y creció en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Tras servir en la Marina de su país en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como constructor y plomero. Sin embargo, su vida dio un giro decisivo en 1963 cuando compró una propiedad en Maryland junto a su esposa.

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Tiene 103 años, combatió en la Segunda Guerra Mundial y hace 63 años que atiende un bar.

La vivienda había sido construida en 1912 como una casa de verano para una familia de la industria cárnica de Baltimore y esta venía con una particularidad única: un bar comercial en el sótano.

Con el paso del tiempo, él bautizó el espacio como Club Sunset Knoll, popularmente conocido como Irv's Basement Bar, y desde entonces no ha tenido ningún otro trabajo.

Algo curioso es que este pintoresco bar funciona de manera ajena a la era digital: no tiene página web, ni publicidad ni número de teléfono ni horarios estables. La jornada laboral de Irv empieza cuando entra el primer cliente y termina cuando se retira el último o cuando él decide descansar. Además, allí todavía conviven normas tradicionales como aceptar únicamente pagos en efectivo.

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Pese a su edad sigue al frente de su bar.

Con iluminación tenue, música en una vieja máquina de discos, el dueño de este bar a sus 103 años afirma que lo mantuvo no por dinero, sino por su deseo irreprimible de socializar, compartir y ser el centro de atención tras la barra. Actualmente se mudó a la casa junto a su familia para ayudar a cuidarlo, pero sigue atendiendo desde hace más de seis décadas.

En pocas palabras

  • Bartender Centenario: un hombre de 103 años es reconocido como el bartender más longevo del mundo.
  • Legado Familiar: sirve bebidas en el bar ubicado bajo su casa, que compró en 1963.
  • Filosofía de Servicio: su motivación principal es socializar y ser el centro de atención, no el beneficio económico.
Resumen generado por Thinkindot AI

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