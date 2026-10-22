Cruzaba por la senda peatonal, una camioneta la atropelló y la Justicia ordenó que la paguen una sorpresiva suma

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Felipe, donde los profesionales médicos le brindaron las primeras atenciones de emergencia. Durante la tramitación del expediente judicial, el conductor y las firmas demandadas intentaron deslindar responsabilidades asegurando que la peatona había irrumpido de forma sorpresiva e imprudente en la calle, fuera del cruce peatonal y sin mirar.

Sin embargo, el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, una minuciosa pericia accidentológica y la declaración de testigos presenciales sepultaron esa coartada. El registro audiovisual demostró que Salas cruzaba a paso regular por la senda peatonal, gozaba de absoluta prioridad de paso y que el vehículo giró a velocidad sin prestar la debida atención al entorno.

Múltiples cirugías, secuelas físicas y meses sin poder trabajar

El impacto provocó daños corporales de suma gravedad. Una junta médica oficial comprobó que Salas padeció una fractura del platillo tibial izquierdo, acompañada por una severa lesión ligamentaria, rigidez articular y notorias cicatrices quirúrgicas. El cuadro requirió una operación traumatológica de urgencia y prolongados meses de rehabilitación con ayuda de terceros para realizar tareas básicas.

Las secuelas le dejaron una incapacidad física y permanente del 37,03%, lo que truncó de forma directa su actividad laboral habitual. Salas se desempeñaba activamente como empleada doméstica y cuidadora de adultos mayores, ingresos indispensables para su economía que se vieron completamente interrumpidos por las limitaciones motrices.

El desglose de la millonaria condena judicial

Al dictar la sentencia, el juez Hernán Víctor Prat remarcó que el conductor no actuó con el deber de cuidado, prudencia y prevención que exige la Ley de Tránsito ante la presencia de peatones. En consecuencia, fijó el resarcimiento total en $142.285.400, estructurado bajo los siguientes rubros:

$83.250.000 por incapacidad física permanente sobreviniente y daño estético.

por incapacidad física permanente sobreviniente y daño estético. $33.300.000 en concepto de daño no patrimonial (daño moral).

en concepto de daño no patrimonial (daño moral). $13.478.400 por lucro cesante e ingresos laborales que la mujer dejó de percibir durante su convalecencia.

por lucro cesante e ingresos laborales que la mujer dejó de percibir durante su convalecencia. $6.600.000 destinados a costear los gastos de asistencia personal y cuidado domiciliario.

destinados a costear los gastos de asistencia personal y cuidado domiciliario. $5.657.000 para resarcir tratamientos médicos, farmacológicos y traslados.

La condena judicial recayó de manera solidaria sobre el conductor Sebastián Beccacece y sobre la firma Hijos de Julio J. J. Lucchesi S.A., titular registral de la camioneta utilitaria, haciéndose extensiva a la aseguradora Provincia Seguros dentro de los límites de la póliza contratada.