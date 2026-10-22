Caminar por el sector habilitado y respetar las normas viales no alcanzó para evitar un violento accidente que le cambió la vida. Una mujer de 54 años que estaba a solo dos metros y medio de subir a la vereda fue arrollada por una camioneta utilitaria que dobló de manera imprudente en la ciudad bonaerense de San Nicolás. Tras un extenso litigio donde las imágenes en video resultaron determinantes para desbaratar la coartada del automovilista, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de San Nicolás condenó al conductor y a la empresa propietaria del vehículo a pagarle una indemnización de $142.285.400 más intereses y costas.
Cruzaba por la senda peatonal, una camioneta la atropelló y la Justicia ordenó que la paguen una sorpresiva suma
María Laura Salas (54) sufrió una severa fractura de rodilla tras ser embestida por una Volkswagen Saveiro en una esquina de San Nicolás. Las grabaciones de las cámaras de seguridad desmintieron la versión del automovilista
El siniestro vial ocurrió en horas del mediodía del 12 de julio de 2025, alrededor de las 12:15, en la intersección de las calles Benítez y Almafuerte. La víctima, identificada como María Laura Salas, caminaba por Benítez y se detuvo en el cordón para permitir el paso de un primer automóvil antes de iniciar el cruce por la senda peatonal.
El video que derribó la coartada del automovilista
Cuando la mujer ya había superado la mitad de la calzada y se encontraba a escasos 2,5 metros de pisar la vereda opuesta, apareció en escena una camioneta Volkswagen Saveiro al mando de Sebastián Beccacece. El rodado, que circulaba en el mismo sentido por Benítez, realizó una maniobra brusca de giro hacia la izquierda para ingresar a Almafuerte. Sin aminorar la marcha ni intentar una maniobra evasiva, la camioneta impactó de lleno contra el costado izquierdo de Salas, quien rodó sobre el capot y cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Felipe, donde los profesionales médicos le brindaron las primeras atenciones de emergencia. Durante la tramitación del expediente judicial, el conductor y las firmas demandadas intentaron deslindar responsabilidades asegurando que la peatona había irrumpido de forma sorpresiva e imprudente en la calle, fuera del cruce peatonal y sin mirar.
Sin embargo, el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, una minuciosa pericia accidentológica y la declaración de testigos presenciales sepultaron esa coartada. El registro audiovisual demostró que Salas cruzaba a paso regular por la senda peatonal, gozaba de absoluta prioridad de paso y que el vehículo giró a velocidad sin prestar la debida atención al entorno.
Múltiples cirugías, secuelas físicas y meses sin poder trabajar
El impacto provocó daños corporales de suma gravedad. Una junta médica oficial comprobó que Salas padeció una fractura del platillo tibial izquierdo, acompañada por una severa lesión ligamentaria, rigidez articular y notorias cicatrices quirúrgicas. El cuadro requirió una operación traumatológica de urgencia y prolongados meses de rehabilitación con ayuda de terceros para realizar tareas básicas.
Las secuelas le dejaron una incapacidad física y permanente del 37,03%, lo que truncó de forma directa su actividad laboral habitual. Salas se desempeñaba activamente como empleada doméstica y cuidadora de adultos mayores, ingresos indispensables para su economía que se vieron completamente interrumpidos por las limitaciones motrices.
El desglose de la millonaria condena judicial
Al dictar la sentencia, el juez Hernán Víctor Prat remarcó que el conductor no actuó con el deber de cuidado, prudencia y prevención que exige la Ley de Tránsito ante la presencia de peatones. En consecuencia, fijó el resarcimiento total en $142.285.400, estructurado bajo los siguientes rubros:
- $83.250.000 por incapacidad física permanente sobreviniente y daño estético.
- $33.300.000 en concepto de daño no patrimonial (daño moral).
- $13.478.400 por lucro cesante e ingresos laborales que la mujer dejó de percibir durante su convalecencia.
- $6.600.000 destinados a costear los gastos de asistencia personal y cuidado domiciliario.
- $5.657.000 para resarcir tratamientos médicos, farmacológicos y traslados.
La condena judicial recayó de manera solidaria sobre el conductor Sebastián Beccacece y sobre la firma Hijos de Julio J. J. Lucchesi S.A., titular registral de la camioneta utilitaria, haciéndose extensiva a la aseguradora Provincia Seguros dentro de los límites de la póliza contratada.
En pocas palabras
- Accidente grave: Peatón atropellada en senda y con prioridad de paso.
- Fallo judicial: Condena a conductor y empresa a pagar $142.285.400 más intereses.
- Pruebas determinantes: Grabaciones de cámaras de seguridad desmintieron la versión del automovilista.