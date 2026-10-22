Ley de Tránsito: ¿quién tiene prioridad de paso en el cruce de una calle de tierra y una asfaltada?

En el inciso g (subítem 1) del Artículo 41, la ley estipula de forma explícita que la prioridad del vehículo que viene por la derecha pierde su validez cuando "se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada".

Este criterio se complementa con el Artículo 39 (reglas generales para conductores), que exige aproximarse a los cruces a velocidad reducida y prestando el máximo de atención a las condiciones de la calzada, y el Artículo 42, que regula la incorporación a la circulación e impone la obligación de ceder el paso a quienes ya transitan por la arteria principal o pavimentada.

Detener la marcha por completo

A diferencia de un cruce convencional entre dos calles asfaltadas de igual jerarquía -donde basta con reducir la velocidad si se llega por la derecha-, el conductor que se desplaza por un camino de tierra tiene la obligación legal de detener totalmente la marcha antes de trasponer la línea del cruce e ingresar al pavimento.

Esta exigencia técnica responde a criterios físicos de seguridad vial:

Distancia de frenado: el agarre y la adherencia de los neumáticos sobre el ripio o la tierra suelta son considerablemente menores que sobre la carpeta asfáltica.

Fluidez del tránsito: se prioriza la arteria pavimentada por considerarse la vía de mayor jerarquía y volumen de circulación.

Quien circula por calle de tierra y llega a una intersección con asfalto debe frenar.

El impacto en las compañías de seguros

Determinar de quién es la responsabilidad ante un impacto en estas esquinas es indispensable para los peritajes viales y el cobro de pólizas. Si un vehículo que ingresa desde una calle de tierra impacta o es embestido por otro que circula por el asfalto, la responsabilidad civil del siniestro recaerá sobre el conductor del camino de tierra. Haber tenido la derecha no servirá como eximente frente a las aseguradoras ni ante los tribunales de faltas, ya que la vulneración de la excepción del Artículo 41 constituye una infracción grave.

En conclusión, antes de ingresar desde un camino no pavimentado a una calle de asfalto, no hay margen para las dudas: se debe ceder el paso siempre a quien transita sobre la cinta asfáltica.