Ley de Tránsito, semáforo en amarillo: ¿precaución, aceleración o multa segura?

"Luz amarilla: indica precaución. Los vehículos deben detenerse antes de la encrucijada, salvo que al aparecer la luz el vehículo esté tan cerca de ella que no pueda detenerse con suficiente seguridad sin traspasarla."

En términos jurídicos y técnicos, la luz amarilla no otorga vía libre para acelerar, pero tampoco prohíbe de forma absoluta el paso. Su función principal es advertir la inminente llegada de la luz roja y obligar al conductor a detener la marcha, siempre y cuando esa maniobra pueda realizarse sin poner en riesgo la integridad propia ni la de terceros.

Por su parte, la prohibición explícita de avance queda reservada para la fase posterior. El Artículo 44, inciso 2, especifica que ante la luz roja los vehículos "deben detenerse antes de la línea de detención o de la senda peatonal" y prohíbe taxativamente iniciar o continuar la marcha hasta que se encienda la luz verde.

La Ley de Tránsito establece que la luz amarilla no es una extensión de la luz verde.

Cuándo se convierte en una infracción

La clave para determinar si cruzar en amarillo constituye una falta radica en la distancia y la velocidad al momento del cambio de luz.

Si el automóvil se encuentra a una distancia que le permite frenar de manera gradual y segura, y aun así el conductor decide acelerar para "ganarle" al semáforo, estará cometiendo una imprudencia. Si al momento de ingresar al centro del cruce la luz ya cambió a rojo, la acción encuadra directamente en la infracción grave de cruce de semáforo en rojo, sancionada severamente en los códigos de faltas de todo el país.

Por el contrario, si la luz amarilla se enciende cuando el vehículo está inmediatamente sobre la senda peatonal o la línea de frenado, la ley contempla la excepción: aplicar un frenado intempestivo podría provocar una colisión por alcance con los vehículos que circulan detrás. En ese escenario puntual, continuar la marcha para despejar la bocacalle no es punible.

En síntesis, el amarillo no es una extensión del verde ni una invitación a la velocidad. Es una señal de detención preventiva donde la única excepción admitida es la imposibilidad física de frenar sin generar un accidente.