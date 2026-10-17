El papa León XIV recibe el alta tras la cirugía de pulmón y regresa al Vaticano

El comunicado lleva la firma de Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica, que realizó la cirugía de pulmón al papa León XIV.

Se le había detectado un adenocarcinoma de pulmón, extirpándole el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Desde Sudamérica se mantiene la expectativa por la anunciada visita del Santo Padre para noviembre.

Mañana, el Angelus desde el Vaticano

Este domingo, el papa León XIV rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, informó el portal oficial Vatican News.

La vuelta del papa León XIV a la actividad aumenta las expectativas por la gira sudamericana organizada para noviembre, que incluye visitas a Argentina, Perú y Uruguay.

Todo dependerá de las recomendaciones de los médicos y especialmente de la decisión del Sumo Pontífice.

Lo extenso de dos viajes en avión desde Roma a Sudamérica y viceversa (27 horas en total) siembran dudas acerca de la posibilidad de que la gira sea reprogramada.