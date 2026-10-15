Visita del papa León XIV: desde el Arzobispado aseguraron que esta semana es clave para saber qué pasará

Sin embargo, las dudas son mucho mayores a las certezas en cuanto a que se siga manteniendo la fecha del viaje del pontífice.

Cuáles son las dudas sobre la visita del Papa León XIV

La visita del papa León XIV estaba programada desde el 8 hasta el 11 de noviembre.

Según explicó De Benedectis, el hecho de que el papa tenga que volar aproximadamente 14 horas hasta la Argentina, es un esfuerzo que se desaconseja a las personas con un estado de salud delicado. "Después de una intervención de este tipo puede resultar complicado permanecer tantas horas en un avión", reflexionó De Benedectis.

Por otra parte, lo que vendría a hacer el Sumo Pontífice a Uruguay y Argentina, implica un gran esfuerzo.

El papa y una agenda exigente en Sudamérica

De Benedectis recordó que la visita prevista no sería un viaje de descanso. El itinerario contempla actividades en Uruguay y Argentina, con una agenda intensa que exigiría al Papa sostener un ritmo de trabajo importante.

“Hay que priorizar, más que nuestra ansiedad, la salud del Papa”, expresó. También señaló que los viajes papales requieren meses de preparación, por lo que una eventual reprogramación no sería una decisión sencilla. De todos modos, insistió en que cualquier escenario depende de la información oficial que brinde el Vaticano.

El vocero mencionó además que el Papa tiene a su favor, según su apreciación, haber llevado una vida saludable, practicar actividad física y no haber fumado. Sin embargo, aclaró que todavía es prematuro anticipar cómo seguirá su recuperación o qué indicaciones médicas recibirá.

En Mendoza se multiplican las oraciones

La preocupación por la salud del Papa también se refleja en las comunidades católicas de Mendoza. De Benedectis contó que en las misas y en los distintos grupos religiosos se reza por su recuperación, en sintonía con el pedido que el propio pontífice hizo de acompañarlo con oraciones.

“Creo que nos ha conmocionado a todos. He visto gente con lágrimas en los ojos”, relató. Según dijo, en el poco tiempo que lleva como Papa logró generar un vínculo afectivo con muchos fieles, que ahora siguen con atención las novedades sobre su estado de salud.

Por el momento, el Arzobispado de Mendoza aguarda una comunicación oficial del Vaticano. Para De Benedectis, esta primera semana después de la operación será esencial para conocer la evolución del Papa y determinar qué ocurrirá con el viaje previsto a Sudamérica.