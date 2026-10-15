Desde que este martes el papa León XIV salió de la sala de operaciones y se supo que tenía cáncer de pulmón, la inquietud en la Argentina se acrecentó. Es que esta situación pone en duda la visita que el Sumo Pontífice haría desde el 8 hasta el 11 de noviembre próximo al país.
Visita del papa León XIV: desde el Arzobispado aseguraron que esta semana es clave para saber qué pasará
Marcelo De Benedectis manifestó que después de una operación tan delicada, lo más importante es priorizar la salud del papa. Agregó que "hay que esperar y rezar"
Diario UNO dialogó con el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, quien si bien aseguró que aún no tienen comunicados oficiales del Vaticano, reflexionó acerca del delicado estado en el que queda una persona operada de un pulmón y expresó que lo más importante es la salud del Papa.
Sin embargo, las dudas son mucho mayores a las certezas en cuanto a que se siga manteniendo la fecha del viaje del pontífice.
Cuáles son las dudas sobre la visita del Papa León XIV
Según explicó De Benedectis, el hecho de que el papa tenga que volar aproximadamente 14 horas hasta la Argentina, es un esfuerzo que se desaconseja a las personas con un estado de salud delicado. "Después de una intervención de este tipo puede resultar complicado permanecer tantas horas en un avión", reflexionó De Benedectis.
Por otra parte, lo que vendría a hacer el Sumo Pontífice a Uruguay y Argentina, implica un gran esfuerzo.
El papa y una agenda exigente en Sudamérica
De Benedectis recordó que la visita prevista no sería un viaje de descanso. El itinerario contempla actividades en Uruguay y Argentina, con una agenda intensa que exigiría al Papa sostener un ritmo de trabajo importante.
“Hay que priorizar, más que nuestra ansiedad, la salud del Papa”, expresó. También señaló que los viajes papales requieren meses de preparación, por lo que una eventual reprogramación no sería una decisión sencilla. De todos modos, insistió en que cualquier escenario depende de la información oficial que brinde el Vaticano.
El vocero mencionó además que el Papa tiene a su favor, según su apreciación, haber llevado una vida saludable, practicar actividad física y no haber fumado. Sin embargo, aclaró que todavía es prematuro anticipar cómo seguirá su recuperación o qué indicaciones médicas recibirá.
En Mendoza se multiplican las oraciones
La preocupación por la salud del Papa también se refleja en las comunidades católicas de Mendoza. De Benedectis contó que en las misas y en los distintos grupos religiosos se reza por su recuperación, en sintonía con el pedido que el propio pontífice hizo de acompañarlo con oraciones.
“Creo que nos ha conmocionado a todos. He visto gente con lágrimas en los ojos”, relató. Según dijo, en el poco tiempo que lleva como Papa logró generar un vínculo afectivo con muchos fieles, que ahora siguen con atención las novedades sobre su estado de salud.
Por el momento, el Arzobispado de Mendoza aguarda una comunicación oficial del Vaticano. Para De Benedectis, esta primera semana después de la operación será esencial para conocer la evolución del Papa y determinar qué ocurrirá con el viaje previsto a Sudamérica.
En pocas palabras
- Semana clave: se espera que esta semana sea decisiva para conocer la evolución del papa León XIV tras su operación de cáncer de pulmón.
- Salud prioritaria: desde el Arzobispado de Mendoza, se prioriza la salud del Sumo Pontífice sobre la ansiedad por su posible visita a Sudamérica.
- Rezagos en la agenda: la agenda papal en Argentina y Uruguay implicaría un esfuerzo físico considerable, poniendo en duda la continuidad de los planes de viaje.