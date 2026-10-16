El "nuevo Las Leñas" con esquí y lodges boutique que proyectan sus dueños en Valle Hermoso

La idea es incorporar progresivamente, durante 5 años, hasta 15 lodges boutique (módulos en seco) con capacidad para 4 personas cada uno; y, además, remodelar y mejorar el área de camping y motorhomes del complejo.

Así son los lodges que proyecta Las Leñas en Valle Hermoso.

El proyecto tiende a duplicar la capacidad del restaurante y proveeduría con terrazas tipo deck frente a la laguna de Valle Hermoso; a instalar un módulo habitacional de control en la zona del Monolito y sumar un parque solar para generar energía limpia.

Además de los alojamientos, la empresa pide aval ambiental para desarrollar un nuevo centro de esquí que le permita aprovechar la buena cantidad de nieve que se acumula en la zona –a 2.250 metros de altura sobre el nivel del mar-.

El armado de los lodges que proyecta Las Leñas en Valle Hermoso.

Según el proyecto, se desarrollará en dos etapas, una primera con acceso a las pistas de esquí utilizando vehículos oruga pisa-nieve con cabina (capacidad para 10 personas) en zonas donde la nieve puede superar los 6 metros de profundidad.

Y una segunda etapa, que se proyecta para 2030 o más –según cuándo resulte aprobado el proyecto- y prevé la instalación de medios de elevación fijos (telesillas y telesquíes). Para esa altura, la empresa ya pretende contar con el servicio eléctrico de potencia suficiente para abastecerlos.

El camino hasta Valle Hermoso en invierno suele estar cortado por lo que el acceso a las pistas será desde Las Leñas.

Dónde está el complejo Valle Hermoso

El complejo Valle Hermoso se ubica a unos 20 a 30 km al oeste del centro de esquí Las Leñas por camino de ripio de la ruta 222. Las obras se desarrollarían en un área de 45 hectáreas junto a la laguna de Valle Hermoso, dentro de una propiedad de 145.000 hectáreas que pertenece al grupo internacional Walbrook, de capitales malayos y británicos.

Puntualmente quien propone el proyecto es Altos Cerros SA, una de las empresas que forma parte de ese grupo que opera Las Leñas.

En esta zona, la nieve es tal que la ruta se bloquea durante el invierno, por lo que Valle Hermoso ha operado históricamente de manera casi exclusiva como un destino de verano, con acampe y turismo aventura.

Así es actualmente el complejo Valle Hermoso que opera la misma empresa que Las Leñas.

Actualmente, en la temporada invernal solo se organizan excursiones puntuales o travesías de montaña muy acotadas.

La idea ahora es ampliar la oferta y que el complejo resulte también atractivo en invierno. Las Leñas serviría de base para servicios y para la gestión de residuos, pero también como punto de acceso. Es decir, el ingreso a Valle Hermoso se realizaría directamente a través de las pistas de Las Leñas conectadas mediante vehículos pisa-nieve.

El análisis ambiental del proyecto: ¿el centro de esquí en Valle Hermoso es viable?

La empresa asegura que sí. Y la evaluación de impacto ambiental del proyecto cuenta tanto con “pros” como con “contras”, observaciones o condicionantes que las autoridades pidieron corregir o completar antes de dar una autorización para avanzar.

El Instituto Nacional del Agua (INA) concluyó en su dictamen técnico que el proyecto presenta un nivel de impacto moderado y que, si se cumple el plan de gestión ambiental previsto, es compatible con el ecosistema.

Por otra parte, los evaluadores valoraron la diversificación turística, la operación del complejo durante todo el año y la creación de puestos de trabajo directos e indirectos en Malargüe.

Entre las observaciones, los organismos dictaminadores señalaron que no se acreditó la concesión de agua Irrigación para captar agua de la laguna de Valle Hermoso, ni se acompañó un balance hídrico completo sobre la capacidad de carga de la laguna.

En tanto que se exigió ajustar los informes a la Ley de Glaciares para precisar la distancia entre las obras proyectadas y los cuerpos glaciares o periglaciares; y se objetó la falta de medidas para proteger las rutas de arreo de los puesteros trashumantes que transitan la zona con su ganado.

Antes de que termine el proceso de evaluación ambiental, la empresa tendrá que detallar los protocolos para el almacenamiento de gasoil, contingencias por Viento Zonda y el tratamiento seguro de efluentes cloacales.

Superada esta fase de análisis técnico inicial, con la audiencia pública llegará el turno de escuchar la opinión de vecinos y organizaciones. Tras ello, la palabra final la tendrá el Ministerio de Energía y Ambiente.