Nieve en Las Leñas: ¿cuándo cierra la temporada de esquí?

Entre las opciones disponibles se encuentran seis cuotas sin interés en pases y hoteles de acuerdo con las condiciones informadas por el complejo.

Además, hay una promoción especial para residentes de Mendoza, San Juan y San Luis, pensada para el 21 de septiembre, durante el fin de semana del Día del Estudiante.

La hotelería del complejo también ofrece descuentos de hasta el 30%, sujetos a disponibilidad, para quienes quieran aprovechar los últimos días de la temporada.

La propuesta apunta especialmente al público de Cuyo, que tiene en Las Leñas una de las alternativas de nieve más cercanas para una escapada de último momento.