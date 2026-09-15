Nieve en Las Leñas: ¿cuándo cierra la temporada de esquí?

La decisión marca el final de un invierno que desde el complejo calificaron como positivo por las nevadas, con un importante movimiento de visitantes y buenas condiciones en la montaña, y para los esquiadores todavía queda una última oportunidad para disfrutar de las pistas y medios de elevación habilitados.
Descuentos para la última escapada
El cierre de temporada también llega acompañado por promociones. Las Leñas mantiene beneficios especiales en pases de esquí y hotelería para incentivar las visitas durante septiembre.
Entre las opciones disponibles se encuentran seis cuotas sin interés en pases y hoteles de acuerdo con las condiciones informadas por el complejo.
Además, hay una promoción especial para residentes de Mendoza, San Juan y San Luis, pensada para el 21 de septiembre, durante el fin de semana del Día del Estudiante.
La hotelería del complejo también ofrece descuentos de hasta el 30%, sujetos a disponibilidad, para quienes quieran aprovechar los últimos días de la temporada.
La propuesta apunta especialmente al público de Cuyo, que tiene en Las Leñas una de las alternativas de nieve más cercanas para una escapada de último momento.
En pocas palabras
- Cierre temporada: Las Leñas anunció que el 28 de septiembre será el último día de funcionamiento de sus medios de elevación.
- Promociones especiales: El centro de esquí ofrece descuentos en pases y hotelería durante septiembre.
- Beneficios para Cuyo: Hay promociones dirigidas a residentes de Mendoza, San Juan y San Luis para el fin de semana del Día del Estudiante.