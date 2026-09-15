Sofia Goggia dejó Ushuaia antes de tiempo por un malestar y regresó a Italia

El programa se alteró por el malestar de la corredora, quien según fuentes del esquí alpino italiano no sufrió traumatismos ni lesiones. La debilidad persistente llevó al cuerpo médico de la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI) a recomendar su regreso a Italia.

La decisión fue consensuada con la Comisión Médica de la FISI, dirigida por el doctor Andrea Panzeri. Goggia inició estudios al llegar a Italia y se esperan más análisis en Milán para determinar la causa del malestar.

Incertidumbre sobre el inicio de la temporada

La situación genera dudas sobre su participación en el inicio de la temporada 2026/27, programado para el 24 de octubre con el gigante de Sölden, Austria. Su presencia dependerá de su evolución y los resultados médicos.b

El regreso anticipado ocurre en una fase crucial de su preparación, de cara a una nueva temporada que incluirá cambios en su equipo y los Campeonatos Mundiales de Crans-Montana como objetivo principal.

Mientras tanto, la preparación del equipo italiano continúa en el Cerro Castor con Laura Pirovano, Marta Bassino y Elena Curtoni, así como el grupo de slalom de la Copa del Mundo: Lara Della Mea, Marta Rossetti, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia, Anna Trocker y Giorgia Collomb.

Los equipos C y de Copa Europa de Italia también permanecen en Ushuaia. En Chile, Dominik Paris y Giovanni Franzoni entrenan en La Parva y luego se trasladarán a Valle Nevado.