Programa Esquí Escolar : una experiencia escolar sobre la nieve en El Bolsón

Iniciativa Conjunta para el Esquí en El Bolsón

La iniciativa transita su segundo año consecutivo y requiere un trabajo conjunto entre distintas instituciones. La Provincia aporta equipamiento e instructores, mientras que el Municipio de El Bolsón participa principalmente con el transporte de los estudiantes hasta el Cerro Perito Moreno.

La propuesta apunta así a hacer más accesible una actividad que, por el costo del equipamiento, las clases y los traslados, no siempre está al alcance de todos. Durante dos semanas, los estudiantes podrán salir de las aulas tradicionales y trasladar parte de su experiencia educativa a la montaña.

Temporada Extensa en el Cerro Perito Moreno

Mientras tanto, el Cerro Perito Moreno prepara el tramo final de una temporada que se extenderá más de lo habitual. Ubicado a 25 kilómetros de El Bolsón, anunció que mantendrá sus pistas y medios de elevación operativos hasta el fin de semana largo del 12 de octubre, aprovechando las buenas condiciones de nieve y los pronósticos de nuevas precipitaciones.

Durante septiembre se mantienen los valores de temporada baja y hay descuentos del 25% para residentes de la Comarca Andina y del 20% para habitantes de Río Negro, Chubut y Neuquén. Además, los paquetes promocionales de cinco días tienen un valor de $71.620 por jornada.

Para los estudiantes, el objetivo durante estos días será mucho más sencillo: aprender a esquiar, disfrutar de la nieve y descubrir la montaña desde un lugar diferente al habitual.