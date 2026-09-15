Programa Esquí Escolar : una experiencia escolar sobre la nieve en El Bolsón

Por unos días, las aulas dejan de estar entre cuatro paredes y se trasladan a la montaña. En el Cerro Perito Moreno comenzó una nueva edición del programa Esquí Escolar, que durante las próximas dos semanas permitirá que 306 estudiantes de 5° y 6° año de escuelas secundarias de El Bolsón, El Manso y Ñorquinco tengan contacto con la nieve y aprendan a esquiar.
Programa Esquí Escolar en El Bolsón: Una Experiencia Nevosa
La propuesta busca acercar el deporte a jóvenes que no siempre tienen la posibilidad de practicarlo y combina la actividad física con el contacto con la naturaleza y el entorno cordillerano. La jornada inaugural tuvo como protagonistas a alumnos de la ESRN 10, mientras que en los próximos días se sumarán estudiantes de escuelas técnicas de El Manso, otras instituciones de El Bolsón y establecimientos de Ñorquinco.
Para muchos de los chicos, la actividad representa una primera oportunidad para calzarse los esquíes, conocer cómo se vive una jornada en un centro de montaña y descubrir un deporte que forma parte de la vida cotidiana de buena parte de la región.
Iniciativa Conjunta para el Esquí en El Bolsón
La iniciativa transita su segundo año consecutivo y requiere un trabajo conjunto entre distintas instituciones. La Provincia aporta equipamiento e instructores, mientras que el Municipio de El Bolsón participa principalmente con el transporte de los estudiantes hasta el Cerro Perito Moreno.
La propuesta apunta así a hacer más accesible una actividad que, por el costo del equipamiento, las clases y los traslados, no siempre está al alcance de todos. Durante dos semanas, los estudiantes podrán salir de las aulas tradicionales y trasladar parte de su experiencia educativa a la montaña.
Temporada Extensa en el Cerro Perito Moreno
Mientras tanto, el Cerro Perito Moreno prepara el tramo final de una temporada que se extenderá más de lo habitual. Ubicado a 25 kilómetros de El Bolsón, anunció que mantendrá sus pistas y medios de elevación operativos hasta el fin de semana largo del 12 de octubre, aprovechando las buenas condiciones de nieve y los pronósticos de nuevas precipitaciones.
Durante septiembre se mantienen los valores de temporada baja y hay descuentos del 25% para residentes de la Comarca Andina y del 20% para habitantes de Río Negro, Chubut y Neuquén. Además, los paquetes promocionales de cinco días tienen un valor de $71.620 por jornada.
Para los estudiantes, el objetivo durante estos días será mucho más sencillo: aprender a esquiar, disfrutar de la nieve y descubrir la montaña desde un lugar diferente al habitual.
En pocas palabras
- Esquí Escolar: Más de 300 alumnos de El Bolsón aprenden a esquiar en el Cerro Perito Moreno.
- Programa Integral: La iniciativa provincial y municipal combina deporte, naturaleza y educación en la cordillera.
- Temporada Extendida: El Cerro Perito Moreno amplía su funcionamiento hasta el 12 de octubre por buenas condiciones de nieve.