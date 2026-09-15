Septiembre todavía tiene nieve: beneficios para residentes en Neuquén

Además, se extienden beneficios a comercios situados en Aluminé, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue, fomentando el consumo local.

Se suman promociones especiales para combustible y gastronomía durante días específicos de septiembre, ofreciendo rebajas de hasta el 25% para residentes.

¿Qué centros de esquí siguen abiertos en septiembre?

En San Martín de los Andes, Chapelco tiene programado extender su temporada hasta fines de septiembre. Lago Hermoso Ski Resort también planea mantener sus operaciones durante el mes, sujeto a las condiciones de nieve.

En Villa La Angostura, el centro Cerro Bayo extenderá su actividad para esquiadores hasta las últimas semanas de septiembre.

Caviahue prevé continuar sus operaciones hasta fin de mes y evalúa la posibilidad de extender la temporada hasta el fin de semana largo de octubre.

Por su parte, en Villa Pehuenia-Moquehue, Batea Mahuida estima permanecer abierto al menos hasta finales de septiembre, ofreciendo esquí, snowboard, trineos, alquiler de equipos y servicios de escuela.

Una temporada que se extiende en la Patagonia

Esta prolongación de la temporada llega tras un período de alta actividad, que entre el 29 de junio y el 23 de agosto registró 193.456 turistas en la provincia. Se contabilizaron más de 590.000 pernoctes y un consumo turístico que superó los $185.000 millones, según datos oficiales.

Con septiembre en curso, varios centros de esquí neuquinos aún cuentan con nieve y mantienen su actividad. La continuidad de las operaciones, sin embargo, estará sujeta a las condiciones climáticas de las próximas semanas.