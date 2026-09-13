Con una temporada que promete quedar en la memoria de los esquiadores, Las Leñas llega a septiembre con casi la totalidad de sus plazas ocupadas y una calidad de nieve que sorprendió incluso a quienes trabajan hace años en el centro de esquí mendocino. Mike Ferrari, referente del complejo, repasó el estado de la montaña, las condiciones de nieve y las últimas ofertas disponibles antes del cierre de la temporada, previsto para el 28 de septiembre.
Las Leñas cierra septiembre con nieve récord y últimas promociones antes del final de temporada
Mike Ferrari, Jefe de Marketing de Las Leñas, contó cómo aprovechar los últimos lugares disponibles —con descuentos de hasta el 30%— antes del cierre, previsto para el 28 de septiembre
Ofertas de último minuto para el tramo final de la temporada
Según explicó Ferrari, septiembre es tradicionalmente temporada baja en Las Leñas, lo que ya de por sí implica tarifas más accesibles que en el resto del año. Sin embargo, este año la ecuación se completa con una cantidad de nieve fuera de lo común.
"Con esta gran cantidad de nieve que tenemos, es increíble", destacó, y detalló que el centro de esquí está promocionando ofertas de último minuto a través de su canal de WhatsApp y de Instagram, con descuentos del 30%, 20% y 10% en cualquiera de sus cuatro hoteles.
"Lo vamos publicando como oferta de último minuto. Por ejemplo, ayer salió publicada una", contó Ferrari, quien remarcó que la disponibilidad es muy limitada: hasta el 28 de septiembre, día en que cierran las operaciones, la ocupación ronda casi el 100%. Las pocas habitaciones que quedan libres son justamente las que se están ofreciendo bajo esta modalidad de descuentos de último momento.
Una temporada récord en cuanto a nieve
Consultado por la calidad de la nieve, Ferrari no dudó en calificar la temporada como excepcional. "La verdad que estamos con una temporada de locos", afirmó, aunque reconoció que el arranque no fue sencillo: "Fue un inicio muy difícil, pero después se puso genial, y no paró nunca de nevar".
Los números de los últimos días respaldan esa descripción: según indicó, dos días atrás cayeron 20 centímetros de nieve, y al día siguiente se sumaron 10 centímetros más. "La gente está disfrutando de nieve, como pocas veces tenemos para esta época del año", señaló Ferrari, y proyectó que esa tendencia se mantendrá "hasta el último día que estamos operativos".
Montaña 100% abierta de cara al cierre
Otro de los datos que remarcó Ferrari es el estado operativo del cerro: actualmente, el 100% de la montaña está abierta. Si bien aclaró que eso no garantiza que las condiciones se mantengan exactamente iguales hasta el final, se mostró optimista respecto al cierre de temporada.
"Todo indicaría que la gran mayoría de las montañas va a estar abiertas hasta el último día", concluyó.
En pocas palabras
- Nieve récord: Las Leñas cierra septiembre con una cantidad de nieve excepcional, superando expectativas.
- Últimas promociones: El centro de esquí ofrece descuentos del 10% al 30% en sus hoteles para el tramo final de la temporada.
- Montaña 100% abierta: El 100% de la montaña se encuentra habilitada, prometiendo disfrutar hasta el cierre el 28 de septiembre.