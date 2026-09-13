Las Leñas cierra septiembre con nieve récord y últimas promociones antes del final de temporada

"Lo vamos publicando como oferta de último minuto. Por ejemplo, ayer salió publicada una", contó Ferrari, quien remarcó que la disponibilidad es muy limitada: hasta el 28 de septiembre, día en que cierran las operaciones, la ocupación ronda casi el 100%. Las pocas habitaciones que quedan libres son justamente las que se están ofreciendo bajo esta modalidad de descuentos de último momento.

Las Leñas lanzó promociones para vistar sus hoteles y sus pistas hasta el 27 de septiembre. Foto: Felicitas Oyhenart.

Una temporada récord en cuanto a nieve

Consultado por la calidad de la nieve, Ferrari no dudó en calificar la temporada como excepcional. "La verdad que estamos con una temporada de locos", afirmó, aunque reconoció que el arranque no fue sencillo: "Fue un inicio muy difícil, pero después se puso genial, y no paró nunca de nevar".

Los números de los últimos días respaldan esa descripción: según indicó, dos días atrás cayeron 20 centímetros de nieve, y al día siguiente se sumaron 10 centímetros más. "La gente está disfrutando de nieve, como pocas veces tenemos para esta época del año", señaló Ferrari, y proyectó que esa tendencia se mantendrá "hasta el último día que estamos operativos".

Montaña 100% abierta de cara al cierre

Otro de los datos que remarcó Ferrari es el estado operativo del cerro: actualmente, el 100% de la montaña está abierta. Si bien aclaró que eso no garantiza que las condiciones se mantengan exactamente iguales hasta el final, se mostró optimista respecto al cierre de temporada.

"Todo indicaría que la gran mayoría de las montañas va a estar abiertas hasta el último día", concluyó.