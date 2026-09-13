Cómo eliminar rayones de las paredes blancas usando una pelota de tenis: truco de limpieza efectivo

Sin embargo, en las redes sociales comenzó a viralizarse un truco de limpieza sumamente accesible que promete dejar las superficies limpias de nuevo, sin gastar de más ni dañar la pintura. Para llevarlo a cabo no necesitás comprar artículos de limpieza sofisticados: solo hace falta una pelota de tenis.

La pelota de tenis, cada vez más incluida en el mundo de los trucos caseros.

El secreto detrás de la pelota de tenis para borrar rayones

Aunque a simple vista parezca un objeto exclusivo del deporte, la pelota de tenis cuenta con una textura felpada y ligeramente rugosa. Al humedecerse, esta capa exterior actúa como si fuera una esponja abrasiva suave capaz de desprender rayones de las paredes y otras superficies.