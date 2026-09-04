Frotar una nuez por los muebles de madera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

A la hora de devolverles el brillo y la elegancia original, no siempre es necesario recurrir a costosos barnices o contratar a un especialista. Existe un truco casero tan popular como infalible que utiliza un ingrediente que suele estar guardado en la alacena: la nuez.

Los rayones de los muebles pueden ser solucionados con distintos trucos caseros.

Por qué frotar una nuez por los muebles de madera

El secreto de este popular remedio no es mágico, sino químico. La pulpa de la nuez contiene un alto porcentaje de aceites naturales (principalmente ácidos oleico y linoleico) que actúan directamente sobre las fibras expuestas de los muebles.