La diferencia entre muebles pensados para almacenar es un detalle que generalmente ignoramos, pero son justamente esas diferencias las que nos permiten elegir el mueble perfecto para el hogar.
¿Cuáles son las diferencias entre armario, ropero y placard?
Tres tipos de muebles de almacenamiento y orden que suelen colocarse en las habitaciones de la casa. Te recuerdo qué diferencias tienen
Cuando construimos nuestra casa o remodelamos los ambientes, uno de los puntos a tener en cuenta es el guardado y almacenamiento de los objetos como ropa, calzado, vajilla, productos de limpieza, juguetes e incluso comida.
El armario, el placard y el ropero son tres ejemplos conocidos de muebles de guardado para dormitorios o habitaciones. No son lo mismo y es importante considerar sus diferencias antes de comprar uno u otro o construir alguno en las habitaciones del hogar.
Hoy usamos muebles de todo tipo para guardar ropa y calzado en el dormitorio. En la antigüedad, los muebles destinados a ello eran simples estructuras de madera. En la Edad Media, se utilizaban baúles o cajones grandes para guardar ropa y abrigo de cama.
Los primeros armarios grandes y con mayor capacidad, parecidos a los actuales, comenzaron a fabricarse con el fin de almacenamiento para objetos de la iglesia y no para el guardado de ropa de casa.
Diferencias entre armario, ropero y placard
Tres tipos de muebles que sirven para lo mismo y tendemos a confundir, pero tienen importantes diferencias. Aunque pueden ser de los mismos materiales, la principal diferencia radica en su capacidad de almacenamiento y en la forma en que se incorpora a la habitación, estructuralmente hablando.
El ropero es un mueble independiente que no va anclado a la pared o construido con ella como base principal. Se apoya en el suelo, se puede trasladar fácilmente y está diseñado para guardar ropa y calzado, de acuerdo a su diseño y capacidad.
El placard es más un término utilizado en Argentina con una diferencia sobre todo lingüística. Este mueble, a diferencia del ropero, va empotrado a la pared, fijado o integrado en un hueco pensado para construir justamente un placard. Este mueble no se puede trasladar y suele ir de piso a techo.
Armario es un término usado en general para nombrar cualquier mueble de almacenamiento de dormitorio para ropa, calzado y ropa de cama. Es un mueble cerrado, diseñado para guardar cosas. Un armario puede ser un ropero o puede ser otro tipo de mueble para guardar cosas en la cocina o el baño.
Mejores materiales para muebles de dormitorio
Las diferencias no están solo en el formato o estructura; este tipo de muebles puede ser de diversos materiales con diferencias.
- La madera maciza como el roble o el pino es ideal para un armario o placard porque resiste bien, dura varios años y aporta calidez al hogar.
- La melamina tiene una excelente relación calidad-precio, viene de varios colores y se limpia fácil.
- El MDF laqueado es un material perfecto para muebles con formas más curvas y acabados lisos perfectos. Es mucho más moderno a diferencia de los anteriores.
En pocas palabras
- Armario, ropero y placard: Se diferencian por su estructura y forma de integración en la habitación.
- Ropero: Mueble independiente, apoyado en el suelo y trasladable.
- Placard: Empotrado a la pared, integrado en un hueco o de piso a techo, no trasladable.