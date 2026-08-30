¿Cuáles son las diferencias entre armario, ropero y placard?

Conocer las diferencias nos permite elegir la mejor opción para el dormitorio de casa.

Hoy usamos muebles de todo tipo para guardar ropa y calzado en el dormitorio. En la antigüedad, los muebles destinados a ello eran simples estructuras de madera. En la Edad Media, se utilizaban baúles o cajones grandes para guardar ropa y abrigo de cama.

Los primeros armarios grandes y con mayor capacidad, parecidos a los actuales, comenzaron a fabricarse con el fin de almacenamiento para objetos de la iglesia y no para el guardado de ropa de casa.

Diferencias entre armario, ropero y placard

Tres tipos de muebles que sirven para lo mismo y tendemos a confundir, pero tienen importantes diferencias. Aunque pueden ser de los mismos materiales, la principal diferencia radica en su capacidad de almacenamiento y en la forma en que se incorpora a la habitación, estructuralmente hablando.

El ropero es un mueble independiente que no va anclado a la pared o construido con ella como base principal. Se apoya en el suelo, se puede trasladar fácilmente y está diseñado para guardar ropa y calzado, de acuerdo a su diseño y capacidad.

Cuáles son las diferencias entre estos muebles de almacenamiento.

El placard es más un término utilizado en Argentina con una diferencia sobre todo lingüística. Este mueble, a diferencia del ropero, va empotrado a la pared, fijado o integrado en un hueco pensado para construir justamente un placard. Este mueble no se puede trasladar y suele ir de piso a techo.

Armario es un término usado en general para nombrar cualquier mueble de almacenamiento de dormitorio para ropa, calzado y ropa de cama. Es un mueble cerrado, diseñado para guardar cosas. Un armario puede ser un ropero o puede ser otro tipo de mueble para guardar cosas en la cocina o el baño.

Mejores materiales para muebles de dormitorio

Las diferencias no están solo en el formato o estructura; este tipo de muebles puede ser de diversos materiales con diferencias.

Existe todo tipo de materiales para muebles de dormitorio.