Parten los Andes a la mitad para crear un túnel que conecta Chile y Argentina: así es la megatuneladora que usarán

Pero una de las características más importantes estará detrás de la cabeza de corte. Mientras la máquina continúa excavando, brazos mecánicos colocarán grandes piezas prefabricadas de hormigón armado. Estas dovelas se unirán entre sí hasta formar anillos que revestirán las paredes del conducto. Así, la excavación y la construcción del túnel avanzarán prácticamente al mismo tiempo.

Dos túneles para atravesar los Andes

Este sistema permite reducir el tiempo durante el cual la roca queda expuesta y disminuye los riesgos de desprendimientos. También ofrece un avance más continuo que los métodos tradicionales basados en perforaciones y voladuras. El proyecto contempla dos túneles paralelos, cada uno destinado a un solo carril y con una longitud aproximada de 14 kilómetros.

El desafío será especialmente complejo porque la tuneladora deberá atravesar distintas formaciones geológicas y enfrentarse a cambios en la presión, la temperatura y las características de la roca a medida que avance. Por eso, el reto no será únicamente abrirse camino dentro de la montaña. La operación deberá mantener condiciones de seguridad durante toda la excavación y garantizar que cada tramo quede correctamente revestido.

Una vez terminado, el túnel de Agua Negra permitirá establecer una conexión vial directa entre San Juan y Coquimbo, reduciendo una de las barreras naturales más importantes entre ambos países. Así mismo, uno de los objetivos centrales es permitir el tránsito de vehículos y camiones durante todo el año, reduciendo la dependencia de las condiciones meteorológicas del actual Paso de Agua Negra.