El túnel internacional de Agua Negra será una de las obras de infraestructura más ambiciosas proyectadas entre Argentina y Chile. La megaestructura busca conectar San Juan con la región chilena de Coquimbo a través de la Cordillera de los Andes, y para atravesar el macizo se utilizará una gigantesca tuneladora, conocida como TBM.
Parten los Andes a la mitad para crear un túnel que conecta Chile y Argentina: así es la megatuneladora que usarán
La megaobra de infraestructura busca conectar San Juan con Coquimbo y contempla dos túneles paralelos de 14 kilómetros cada uno, a través de una moderna tuneladora.
La máquina no funcionará simplemente como una perforadora. En el interior de la montaña será prácticamente una fábrica en movimiento. Mientras avanza, romperá la roca, retirará los escombros y dejará preparado el revestimiento del túnel.
Una máquina que perfora y construye el túnel al mismo tiempo
En la parte delantera de la TBM habrá un enorme disco de corte equipado con herramientas de carburo de tungsteno. Al girar y ejercer una presión constante sobre la roca, sus piezas irán fragmentando el terreno para abrir paso dentro de la cordillera. El material desprendido no quedará acumulado detrás de la máquina. Será recogido y trasladado mediante cintas transportadoras hacia la parte posterior, desde donde podrá ser retirado del túnel.
Pero una de las características más importantes estará detrás de la cabeza de corte. Mientras la máquina continúa excavando, brazos mecánicos colocarán grandes piezas prefabricadas de hormigón armado. Estas dovelas se unirán entre sí hasta formar anillos que revestirán las paredes del conducto. Así, la excavación y la construcción del túnel avanzarán prácticamente al mismo tiempo.
Dos túneles para atravesar los Andes
Este sistema permite reducir el tiempo durante el cual la roca queda expuesta y disminuye los riesgos de desprendimientos. También ofrece un avance más continuo que los métodos tradicionales basados en perforaciones y voladuras. El proyecto contempla dos túneles paralelos, cada uno destinado a un solo carril y con una longitud aproximada de 14 kilómetros.
El desafío será especialmente complejo porque la tuneladora deberá atravesar distintas formaciones geológicas y enfrentarse a cambios en la presión, la temperatura y las características de la roca a medida que avance. Por eso, el reto no será únicamente abrirse camino dentro de la montaña. La operación deberá mantener condiciones de seguridad durante toda la excavación y garantizar que cada tramo quede correctamente revestido.
Una vez terminado, el túnel de Agua Negra permitirá establecer una conexión vial directa entre San Juan y Coquimbo, reduciendo una de las barreras naturales más importantes entre ambos países. Así mismo, uno de los objetivos centrales es permitir el tránsito de vehículos y camiones durante todo el año, reduciendo la dependencia de las condiciones meteorológicas del actual Paso de Agua Negra.
En pocas palabras
- Túnel internacional: Se construirá una megaestructura entre Argentina y Chile para conectar San Juan y Coquimbo.
- Tecnología avanzada: Una tuneladora gigante perforará y revestirá los 14 km del túnel simultáneamente.
- Conexión todo el año: El proyecto busca asegurar un paso vial transitable independientemente de las condiciones climáticas.