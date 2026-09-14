Primavera en la nieve: el imperdible beneficio de Las Leñas pensado solo para cuyanos

Gracias a las nevadas recientes y a las bajas temperaturas nocturnas, la calidad de la nieve se conserva de tipo polvo en todo el dominio esquiable. Los reportes del complejo marcan un acumulado que supera los 1,20 metros de nieve pisada en la base y alcanza más de 3 metros en los sectores más altos de la cumbre.

El cierre de temporada está proyectado para el 28 de septiembre, aunque no se descarta una posible extensión.

Ofertas vigentes y fecha proyectada de cierre

A la acción promocional fijada para el 21 de septiembre se suman los beneficios de hotelería que el valle mantiene activos para la recta final de la temporada. Se trata de los descuentos de último momento, que ofrecen rebajas acumulables del 10%, 20% y hasta el 30% a medida que se completan las habitaciones restantes en sus establecimientos.

Por el momento, la fecha oficial confirmada para el cierre de operaciones está pactada para el 28 de septiembre. De todas formas, las autoridades de la montaña evalúan constantemente la abundancia de nieve para determinar si las condiciones permitirán extender el calendario algunos días más.

La fecha de cierre confirmada es el 28 de septiembre, a la espera de ver si las condiciones permiten estirar la temporada.

Qué actividades se pueden realizar en el complejo

A partir del 29 de septiembre, Las Leñas presentará como primicia su conversión a "Centro de Montaña", una propuesta pensada especialmente para peatones, familias y visitantes por el día. Entre las atracciones principales se destacan:

Parque Aventura en la base: Traslado del área recreativa a los sectores Eros 1 y Eros 2 para la práctica de culipatín.

Traslado del área recreativa a los sectores Eros 1 y Eros 2 para la práctica de culipatín. Telesilla Vesta para peatones: Habilitada para ascender al mirador superior sin realizar esfuerzo físico.

Habilitada para ascender al mirador superior sin realizar esfuerzo físico. Caminatas con raquetas de nieve: Recorridos guiados de bajo impacto hacia el bosque cercano a la cima.

Recorridos guiados de bajo impacto hacia el bosque cercano a la cima. Bautismo de esquí: Primeras clases e indicaciones de deslizamiento con instructores de la escuela del Valle.

Primeras clases e indicaciones de deslizamiento con instructores de la escuela del Valle. Snowbikes: Experiencia a bordo de bicicletas de nieve equipadas con tres esquíes.

Además, el pronóstico anticipa nevadas adicionales por el fenómeno de "El Niño", lo que asegurará nieve durante un período prolongado.

Proyección para la temporada de verano

De cara a los meses más cálidos, cuando se complete el deshielo, el complejo ofrecerá un abanico de actividades estivales:

Cabalgatas: Salidas de diversa duración (1, 2 horas o día completo) y la tradicional excursión al Valle de las Lágrimas, sitio histórico donde yacen los restos del avión de los uruguayos.

Salidas de diversa duración (1, 2 horas o día completo) y la tradicional excursión al Valle de las Lágrimas, sitio histórico donde yacen los restos del avión de los uruguayos. Rafting de Grado 3 superior: Tras tres años sin operar por falta de caudal, el gran volumen de nieve acumulada permitirá retomar el circuito desde el río Desecho hasta unirse al río Salado.

Tras tres años sin operar por falta de caudal, el gran volumen de nieve acumulada permitirá retomar el circuito desde el río Desecho hasta unirse al río Salado. Deportes de aventura: Tirolesa del Grito (una de las más largas del sur provincial), escalada, rappel y rutas para mountain bike.

Tirolesa del Grito (una de las más largas del sur provincial), escalada, rappel y rutas para mountain bike. Atención internacional: Ante la gran afluencia de turistas provenientes de Brasil, el personal del centro se encuentra en etapa de capacitación en idioma portugués.

Canales oficiales de consulta

Toda la información detallada sobre los requisitos del descuento para cuyanos, los pronósticos meteorológicos y el parte diario de pistas se puede consultar a través del canal oficial de WhatsApp del complejo (al que se accede mediante el sitio web laslenas.com) o en su cuenta de Instagram.