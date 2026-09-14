Primavera en la nieve: el imperdible beneficio de Las Leñas pensado solo para cuyanos

El Valle de Las Leñas atraviesa una de las mejores temporadas de los últimos años y se prepara para celebrar el inicio de la primavera con una propuesta pensada para la región. El complejo invernal anunció una promoción con un descuento extra muy especial destinado exclusivamente a los habitantes de Mendoza, San Juan y San Luis.
La intención de la empresa es convocar a los residentes cuyanos que aún no hayan visitado la montaña durante este año para que puedan disfrutar del inicio de la primavera en la nieve y aprovechar el fin de semana del Día del Estudiante.
Estado de la montaña y condiciones de la nieve
Actualmente, el centro de esquí funciona al 100% de su capacidad operativa, con todas sus pistas y medios de elevación habilitados para la práctica de deportes invernales. El flujo de visitantes se mantiene elevado, registrando un promedio cercano a los 4.000 esquiadores diarios entre pistas pisadas y sectores fuera de pista.
Gracias a las nevadas recientes y a las bajas temperaturas nocturnas, la calidad de la nieve se conserva de tipo polvo en todo el dominio esquiable. Los reportes del complejo marcan un acumulado que supera los 1,20 metros de nieve pisada en la base y alcanza más de 3 metros en los sectores más altos de la cumbre.
Ofertas vigentes y fecha proyectada de cierre
A la acción promocional fijada para el 21 de septiembre se suman los beneficios de hotelería que el valle mantiene activos para la recta final de la temporada. Se trata de los descuentos de último momento, que ofrecen rebajas acumulables del 10%, 20% y hasta el 30% a medida que se completan las habitaciones restantes en sus establecimientos.
Por el momento, la fecha oficial confirmada para el cierre de operaciones está pactada para el 28 de septiembre. De todas formas, las autoridades de la montaña evalúan constantemente la abundancia de nieve para determinar si las condiciones permitirán extender el calendario algunos días más.
Qué actividades se pueden realizar en el complejo
A partir del 29 de septiembre, Las Leñas presentará como primicia su conversión a "Centro de Montaña", una propuesta pensada especialmente para peatones, familias y visitantes por el día. Entre las atracciones principales se destacan:
- Parque Aventura en la base: Traslado del área recreativa a los sectores Eros 1 y Eros 2 para la práctica de culipatín.
- Telesilla Vesta para peatones: Habilitada para ascender al mirador superior sin realizar esfuerzo físico.
- Caminatas con raquetas de nieve: Recorridos guiados de bajo impacto hacia el bosque cercano a la cima.
- Bautismo de esquí: Primeras clases e indicaciones de deslizamiento con instructores de la escuela del Valle.
- Snowbikes: Experiencia a bordo de bicicletas de nieve equipadas con tres esquíes.
Además, el pronóstico anticipa nevadas adicionales por el fenómeno de "El Niño", lo que asegurará nieve durante un período prolongado.
Proyección para la temporada de verano
De cara a los meses más cálidos, cuando se complete el deshielo, el complejo ofrecerá un abanico de actividades estivales:
- Cabalgatas: Salidas de diversa duración (1, 2 horas o día completo) y la tradicional excursión al Valle de las Lágrimas, sitio histórico donde yacen los restos del avión de los uruguayos.
- Rafting de Grado 3 superior: Tras tres años sin operar por falta de caudal, el gran volumen de nieve acumulada permitirá retomar el circuito desde el río Desecho hasta unirse al río Salado.
- Deportes de aventura: Tirolesa del Grito (una de las más largas del sur provincial), escalada, rappel y rutas para mountain bike.
- Atención internacional: Ante la gran afluencia de turistas provenientes de Brasil, el personal del centro se encuentra en etapa de capacitación en idioma portugués.
Canales oficiales de consulta
Toda la información detallada sobre los requisitos del descuento para cuyanos, los pronósticos meteorológicos y el parte diario de pistas se puede consultar a través del canal oficial de WhatsApp del complejo (al que se accede mediante el sitio web laslenas.com) o en su cuenta de Instagram.
En pocas palabras
- Valle de Las Leñas: opera al 100% con 3 metros de nieve en la cumbre.
- Promoción especial: hasta 30% de descuento en hoteles y beneficios para residentes cuyanos.
- Cierre de temporada: proyectado para el 28 de septiembre, con posibilidad de extensión.