Pronóstico del tiempo: luego de un fin de semana de frío extremo se vienen días de primavera

El pronóstico del tiempo anticipa mañanas frías, pero tardes primaverales. Imagen ilustrativa.

Maximiliano Viale detalló que el ascenso será gradual y para el viernes el termómetro podría marcar 25 grados durante la tarde.

Buen tiempo y estable, según el pronóstico del tiempo

El especialista señaló que para esta semana se destaca la estabilidad, sin probabilidad de lluvias, ni viento Zonda ni ningún otro fenómeno que rompa con las buenas condiciones.

Lo mismo ocurrirá en la alta montaña, donde el pronóstico del tiempo indica que las condiciones se mantienen estables por lo menos hasta el fin de semana. Maximiliano Viale indicó que se ve que el sábado podría haber nevadas, pero no serían potentes como los episodios ocurrieron este invierno.