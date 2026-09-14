El frío del fin de semana se termina rápidamente desde este lunes con un rápido ascenso de las temperaturas durante las tardes, según el pronóstico del tiempo. Se espera una semana muy estable, sin lluvias a la vista y con días primaverales.
Pronóstico del tiempo: luego de un fin de semana de frío extremo se vienen días de primavera
Las mañanas serán frías, pero durante las tardes las máximas serán primaverales, según el pronóstico del tiempo en Mendoza
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que este lunes la mañana arrancó con temperaturas bajo cero y heladas en algunos sectores de Mendoza, pero hacia la tarde sube la temperatura a 17 grados.
Desde el martes en adelante las temperaturas seguirán en ascenso, con amaneceres fríos con 4 o 5 grados de mínima, pero máximas que rondarán los 20 grados.
Maximiliano Viale detalló que el ascenso será gradual y para el viernes el termómetro podría marcar 25 grados durante la tarde.
Buen tiempo y estable, según el pronóstico del tiempo
El especialista señaló que para esta semana se destaca la estabilidad, sin probabilidad de lluvias, ni viento Zonda ni ningún otro fenómeno que rompa con las buenas condiciones.
Lo mismo ocurrirá en la alta montaña, donde el pronóstico del tiempo indica que las condiciones se mantienen estables por lo menos hasta el fin de semana. Maximiliano Viale indicó que se ve que el sábado podría haber nevadas, pero no serían potentes como los episodios ocurrieron este invierno.
En pocas palabras
- Temperaturas primaverales: se esperan tardes cálidas con máximas de hasta 25 grados, tras un fin de semana frío.
- Pronóstico estable: la semana transcurrirá sin lluvias y con buen tiempo, según el pronóstico del tiempo.
- Ascenso gradual: las temperaturas subirán progresivamente, con amaneceres fríos y tardes agradables.