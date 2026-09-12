Hasta cuándo durará el frío en Mendoza: esto es lo que dice el pronóstico

Cuándo vuelve el calor

El cambio de aire comenzará a sentirse desde el domingo, aunque el inicio del día exigirá abrigo pesado. La madrugada registrará una temperatura mínima de -1°C, pero con el correr de las horas el sol permitirá una recuperación que llevará la máxima hasta los 10°C, marcando el final de las precipitaciones. Además, no rigen alertas ni por nieve ni por viento para ese día.

El inicio de la semana laboral consolidará el retiro de la masa polar. El lunes abrirá con 4°C de mínima y una agradable máxima de 16°C, mientras que entre el martes y el miércoles las marcas térmicas continuarán en alza, alcanzando valores de 18°C y 20°C en horas de la tarde.

El tramo final de la semana traerá condiciones prácticamente primaverales a la provincia. Para el jueves se espera el punto más alto de este ascenso de temperaturas, con una mínima de 15°C y una máxima que llegará a los 24°C, ofreciendo una jornada templada y muy agradable en toda la región.

El viernes se mantendrá en una sintonía similar, sin pronóstico de mal tiempo y con valores que oscilarán entre los 16°C de mínima y los 22°C de máxima, confirmando la estabilidad atmosférica de cara al próximo fin de semana.