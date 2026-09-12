Hasta cuándo durará el frío en Mendoza: esto es lo que dice el pronóstico

El invierno no se quiere ir de Mendoza, o por lo menos eso parece por las bajas temperaturas alcanzadas este sábado, a menos de 10 días del comienzo de la primavera. Pero, para quienes ya extrañan el calor, hay buenas noticias.
La jornada de este sábado se presenta como la más dura del temporal invernal en territorio mendocino. Durante la mañana rigen condiciones de nevadas fuertes, acompañadas por vientos del sector sudeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que alcanzan los 50 km/h. La probabilidad de precipitación se ubica entre el 70% y el 100%, manteniendo el ambiente sumamente frío con apenas 1°C de registro térmico.
Para la tarde continuará la inestabilidad con probabilidad de lluvias y nevadas de entre 40% y 70%, alcanzando una temperatura máxima que apenas trepará a los 3°C. Hacia la noche se espera una mejora en las condiciones generales, con cielo mayormente nublado, vientos leves del sudeste y una probabilidad casi nula de precipitaciones, cerrando el día con 1°C.
Cuándo vuelve el calor
El cambio de aire comenzará a sentirse desde el domingo, aunque el inicio del día exigirá abrigo pesado. La madrugada registrará una temperatura mínima de -1°C, pero con el correr de las horas el sol permitirá una recuperación que llevará la máxima hasta los 10°C, marcando el final de las precipitaciones. Además, no rigen alertas ni por nieve ni por viento para ese día.
El inicio de la semana laboral consolidará el retiro de la masa polar. El lunes abrirá con 4°C de mínima y una agradable máxima de 16°C, mientras que entre el martes y el miércoles las marcas térmicas continuarán en alza, alcanzando valores de 18°C y 20°C en horas de la tarde.
El tramo final de la semana traerá condiciones prácticamente primaverales a la provincia. Para el jueves se espera el punto más alto de este ascenso de temperaturas, con una mínima de 15°C y una máxima que llegará a los 24°C, ofreciendo una jornada templada y muy agradable en toda la región.
El viernes se mantendrá en una sintonía similar, sin pronóstico de mal tiempo y con valores que oscilarán entre los 16°C de mínima y los 22°C de máxima, confirmando la estabilidad atmosférica de cara al próximo fin de semana.
En pocas palabras
- El frío: Las bajas temperaturas y nevadas continuarán en Mendoza hasta el sábado.
- Fin del temporal: Se espera un cambio de tiempo a partir del domingo con ascenso de máximas.
- Calor primaveral: Las temperaturas llegarán a 24°C el jueves, marcando el fin de la masa polar.