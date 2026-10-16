El papa León XIV continúa recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el martes en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Nuevos análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una mejora constante en su estado general, según informó el Vaticano.
El papa León XIV mejora tras la operación, dio una misa y crece la expectativa por su visita a Argentina
El Papa evoluciona favorablemente y el Vaticano mantiene los preparativos para su viaje de noviembre. Por ahora, no se anunciaron cambios en el cronograma
En su cuarto día de internación, el Pontífice mantiene la fisioterapia respiratoria y realiza sus actividades cotidianas de manera completamente independiente, de acuerdo con el parte médico difundido este viernes.
Una muestra clara de su recuperación es que, a las 12 del mediodía, celebró una misa en el hospital donde permanece internado.
León XIV celebró misa en el hospital
Durante su internación en el Policlínico Gemelli de Roma, el papa León XIV celebró una misa en una sala acondicionada del décimo piso del hospital, en la que participaron médicos, enfermeros y miembros de la Gendarmería del Vaticano.
El Pontífice agradeció al personal sanitario por la atención que brinda a los pacientes y, en particular, por los cuidados que recibe durante su recuperación.
El miércoles ya había participado en una misa en el hospital, pero la celebración de este viernes fue presidida por él, según el reporte de Vatican News.
Qué se sabe del viaje del Papa a Argentina
Los preparativos para el viaje siguen en marcha pese a la operación. Este viernes, Reuters informó que el Vaticano continúa trabajando sobre la gira sudamericana prevista para noviembre.
Según un portavoz de la Santa Sede, no se había comunicado ningún cambio en los planes.
El viaje original está previsto del 8 al 11 de noviembre de 2026 en la Argentina, como parte de una gira por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.
El mensaje del Papa contra el hambre y el uso de los alimentos como arma de guerra
Mientras se recupera de la cirugía, León XIV también envió un mensaje al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, por la Jornada Mundial de la Alimentación.
En su mensaje, el Papa cuestionó la falta de voluntad política para combatir el hambre en un mundo marcado por avances tecnológicos sin precedentes. Sostuvo que se trata de una crisis ética y no solo económica o técnica, y reclamó que la innovación agrícola priorice la dignidad humana y la protección del medioambiente.
Además, advirtió sobre el uso de los alimentos como herramienta de presión geopolítica y reclamó que no se conviertan en armas de guerra ni en activos para la especulación financiera.
“Los recursos invertidos en la industria de la guerra deberían desviarse, por un imperativo ético impostergable, hacia la investigación agrícola sostenible y la regeneración de los suelos degradados”, expresó León XIV.
En pocas palabras
- Papa León XIV: continúa recuperándose de una intervención quirúrgica y muestra mejora constante.
- Viaje a Argentina: preparativos para la visita en noviembre siguen en marcha sin cambios anunciados.
- Mensaje del Papa: cuestionó el hambre y el uso de alimentos como armas de guerra.