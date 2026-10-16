El papa León XIV mejora tras la operación, dio una misa y crece la expectativa por su visita a Argentina

León XIV tiene planeado visitar Sudamérica, pero el viaje está envuelto en algunas dudas.

León XIV celebró misa en el hospital

Durante su internación en el Policlínico Gemelli de Roma, el papa León XIV celebró una misa en una sala acondicionada del décimo piso del hospital, en la que participaron médicos, enfermeros y miembros de la Gendarmería del Vaticano.

El Pontífice agradeció al personal sanitario por la atención que brinda a los pacientes y, en particular, por los cuidados que recibe durante su recuperación.

El miércoles ya había participado en una misa en el hospital, pero la celebración de este viernes fue presidida por él, según el reporte de Vatican News.

Qué se sabe del viaje del Papa a Argentina

Los preparativos para el viaje siguen en marcha pese a la operación. Este viernes, Reuters informó que el Vaticano continúa trabajando sobre la gira sudamericana prevista para noviembre.

Según un portavoz de la Santa Sede, no se había comunicado ningún cambio en los planes.

El viaje original está previsto del 8 al 11 de noviembre de 2026 en la Argentina, como parte de una gira por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

El mensaje del Papa contra el hambre y el uso de los alimentos como arma de guerra

Mientras se recupera de la cirugía, León XIV también envió un mensaje al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, por la Jornada Mundial de la Alimentación.

En su mensaje, el Papa cuestionó la falta de voluntad política para combatir el hambre en un mundo marcado por avances tecnológicos sin precedentes. Sostuvo que se trata de una crisis ética y no solo económica o técnica, y reclamó que la innovación agrícola priorice la dignidad humana y la protección del medioambiente.

El Papa durante una de sus giras.

Además, advirtió sobre el uso de los alimentos como herramienta de presión geopolítica y reclamó que no se conviertan en armas de guerra ni en activos para la especulación financiera.

“Los recursos invertidos en la industria de la guerra deberían desviarse, por un imperativo ético impostergable, hacia la investigación agrícola sostenible y la regeneración de los suelos degradados”, expresó León XIV.