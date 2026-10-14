El papa León XIV se recupera de una cirugía y "evoluciona de manera favorable"

Sobre la Internación, estiman que el Papa León XIV estará siete días en el hosptial de Roma.

Las autoridades sanitarias del Vaticano estiman una internación de aproximadamente siete días para completar los exámenes postoperatorios y la recuperación básica. Debido al posoperatorio, la Santa Sede anunció la suspensión de todas las audiencias públicas programadas hasta el próximo martes 20 de octubre.

Qué pasará con la visita del papa León XIV a la Argentina

A pesar del diagnóstico y la reciente intervención en Roma, los planes oficiales para la gira por Sudamérica continúan confirmados. La visita del papa León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de un itinerario que abarca también a las repúblicas de Uruguay y Perú.

El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, señaló desde Italia que la planificación sigue en marcha conforme a lo previsto. Los coordinadores eclesiásticos continúan ajustando cada detalle del viaje a la Argentina mientras siguen de cerca el estado clínico del pontífice.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ratificó que el gobierno nacional mantiene el operativo logístico en curso. La funcionaria remarcó que las labores de organización no se interrumpirán a menos que exista una notificación oficial del Vaticano que indique lo contrario.

En la misma línea, fuentes de la Santa Sede indicaron que la decisión de operarse sin demoras respondió al deseo expreso de León XIV de no alterar el cronograma trazado para su viaje a la región sudamericana.

Los detalles del cuadro médico del papa León XIV

El hallazgo del nódulo pulmonar se produjo durante un chequeo médico de rutina. El propio papa León XIV había manifestado antes de ingresar al quirófano que la lesión se encontraba en estado inicial y localizada de manera adecuada en la estructura pulmonar.

Durante la cirugía en el centro asistencial italiano, el examen histológico in situ confirmó que se trataba de un adenocarcinoma, según informaron fuentes sanitarias. El equipo de profesionales inicia ahora el seguimiento posterior con tratamientos de fisioterapia respiratoria y controles radiológicos periódicos.

El centro médico romano alberga al Santo Padre en el sector reservado de la décima planta. La evolución favorable mostrada en las primeras 24 horas permite mantener las previsiones iniciales sobre la recuperación gradual de sus tareas habituales al frente de la Iglesia.