El papa León XIV pasó una noche tranquila en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma tras ser sometido con éxito a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. El equipo médico confirmó una evolución favorable del pontífice tras la remoción del adenocarcinoma.
El papa León XIV se recupera de una cirugía y "evoluciona de manera favorable"
Tras la extirpación de un tumor, en el pulmón, el Vaticano dio a conocer el parte médico del papa León XIV. Estiman que seguirá hospitalizado una semana
El vocero del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que el Santo Padre se despertó lúcido y orientado luego de la operación de este martes por la tarde. El procedimiento duró 90 minutos y se desarrolló mediante una técnica videoasistida sin presentar complicaciones posteriores en la salud del papa León XIV.
Los médicos a cargo de la práctica, Stefano Margaritora y Luigi Carbone, detallaron que la cirugía torácica resultó radical para asegurar la remoción del tumor en fase inicial. Tras un breve período de observación, la máxima autoridad de la Iglesia católica regresó a su habitación del décimo piso del centro asistencial romano.
Las autoridades sanitarias del Vaticano estiman una internación de aproximadamente siete días para completar los exámenes postoperatorios y la recuperación básica. Debido al posoperatorio, la Santa Sede anunció la suspensión de todas las audiencias públicas programadas hasta el próximo martes 20 de octubre.
Qué pasará con la visita del papa León XIV a la Argentina
A pesar del diagnóstico y la reciente intervención en Roma, los planes oficiales para la gira por Sudamérica continúan confirmados. La visita del papa León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de un itinerario que abarca también a las repúblicas de Uruguay y Perú.
El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, señaló desde Italia que la planificación sigue en marcha conforme a lo previsto. Los coordinadores eclesiásticos continúan ajustando cada detalle del viaje a la Argentina mientras siguen de cerca el estado clínico del pontífice.
Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ratificó que el gobierno nacional mantiene el operativo logístico en curso. La funcionaria remarcó que las labores de organización no se interrumpirán a menos que exista una notificación oficial del Vaticano que indique lo contrario.
En la misma línea, fuentes de la Santa Sede indicaron que la decisión de operarse sin demoras respondió al deseo expreso de León XIV de no alterar el cronograma trazado para su viaje a la región sudamericana.
Los detalles del cuadro médico del papa León XIV
El hallazgo del nódulo pulmonar se produjo durante un chequeo médico de rutina. El propio papa León XIV había manifestado antes de ingresar al quirófano que la lesión se encontraba en estado inicial y localizada de manera adecuada en la estructura pulmonar.
Durante la cirugía en el centro asistencial italiano, el examen histológico in situ confirmó que se trataba de un adenocarcinoma, según informaron fuentes sanitarias. El equipo de profesionales inicia ahora el seguimiento posterior con tratamientos de fisioterapia respiratoria y controles radiológicos periódicos.
El centro médico romano alberga al Santo Padre en el sector reservado de la décima planta. La evolución favorable mostrada en las primeras 24 horas permite mantener las previsiones iniciales sobre la recuperación gradual de sus tareas habituales al frente de la Iglesia.
En pocas palabras
- Papa León XIV: se recupera favorablemente tras extirparle un tumor de pulmón.
- Internación: se estima una estancia hospitalaria de siete días en Roma.
- Gira Sudamericana: los planes para la visita a Argentina se mantienen confirmados.