El papa León XIV se recupera de la operación y crece la expectativa por los preparativos en el país

El parte médico indicó que la intervención se realizó con éxito y sin complicaciones. También explicó el alcance del término “radicalidad” utilizado para describir el procedimiento: se buscó extirpar completamente el tejido detectado durante los estudios.

Los próximos pasos

En los próximos días, el equipo médico analizará en profundidad el material extraído y realizará nuevos exámenes posoperatorios. Entre los aspectos que deberán determinarse se encuentra si la enfermedad afectó los ganglios linfáticos, información clave para establecer el estadio del tumor y evaluar si será necesario algún tratamiento adicional.

Por el momento, el Vaticano no informó si el Papa deberá someterse a quimioterapia u otras terapias. Las decisiones dependerán de los resultados definitivos de los estudios.

Especialistas consultados por medios internacionales señalaron que el pronóstico del adenocarcinoma pulmonar depende, entre otros factores, del tamaño y la extensión del tumor y de la eventual afectación de los ganglios. Aunque la detección localizada puede asociarse con perspectivas favorables, todavía se necesitan los resultados completos de anatomía patológica para establecer el alcance de la enfermedad en el caso del pontífice.

León XIV, de 71 años, fue intervenido en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, en lo que constituye su primera hospitalización desde el inicio de su pontificado. La internación se extendería aproximadamente una semana, según el plazo informado por la Santa Sede.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que los preparativos para la visita del papa León XIV continúan hasta que el Vaticano informe lo contrario.

Qué pasará con su visita en Argentina

El gobierno nacional mantendrá los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, mientras espera una comunicación oficial del Vaticano sobre la evolución de su salud. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que las áreas involucradas continúan trabajando, aunque remarcó que la recuperación del pontífice es la prioridad.

“No podemos perder días”, sostuvo la funcionaria, al explicar que la organización seguirá en marcha hasta que la Santa Sede informe si habrá cambios en la agenda. Monteoliva señaló que la Casa Rosada no recibió hasta el momento ninguna notificación oficial y recordó que el presidente Javier Milei ya anticipó que el cronograma podrá reprogramarse si la situación médica lo requiere. “Para nosotros, primero la salud del Papa”, afirmó.

Por ahora, el gobierno evitará tomar decisiones sobre la visita sin una definición de Roma. Monteoliva reconoció que el cronograma podría modificarse en función de la recuperación del pontífice y del tratamiento que deba seguir. Mientras tanto, los preparativos para la llegada de León XIV a la Argentina continúan, a la espera de novedades oficiales sobre su estado de salud.