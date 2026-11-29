Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se perfila como el futuro presidente del gobierno español tras ganar las elecciones generales en España. Su trayectoria, marcada por la gestión pública y cuatro mayorías absolutas consecutivas, lo posiciona como un tecnócrata metódico que ahora busca alcanzar la mayoría parlamentaria.
Quién es Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP que aspira a la Moncloa con apoyo de Vox
Tras ganar las elecciones, Alberto Núñez Feijóo se perfila como futuro presidente de España buscando forjar alianzas parlamentarias con el partido Vox.
"No, no hablo inglés, ni me lo enseñaron en la escuela, ni aprendí a hablarlo después. No sé montar a caballo, no juego bien al baloncesto, no voy a festivales". Así, se presentó como un dirigente sin poses, hincha del Deportivo La Coruña por su padre y del Real Madrid por su hijo.
Con 65 años y licenciado en Derecho, inició su carrera en la administración pública antes de ocupar cargos de responsabilidad en el Instituto Nacional de Salud y Correos a nivel nacional. Su estilo se define por la disciplina fiscal, la eficiencia administrativa y un férreo control migratorio.
El dirigente popular nunca ha perdido una elección y busca replicar su éxito territorial a nivel nacional. Su discurso, que intenta convertir debilidades en fortalezas, contrasta con la necesidad de negociar acuerdos con partidos de distinta afinidad.
El gestor de Os Peares y su camino a Madrid
Nacido en la aldea de Os Peares, Feijóo se recuerda como un niño rural criado en un entorno de orografía escarpada. Trabajó en la Xunta de Galicia y no tenía militancia partidaria. De hecho, llegó a votar al dirigente socialista Felipe González y defendió mejoras laborales para los trabajadores interinos de la administración, reclamo por el que conversó en 1987 con un entonces joven vicepresidente gallego, Mariano Rajoy.
Su ascenso político comenzó de la mano de José Manuel Romay Beccaría, su principal padrino político. Tras una etapa en la administración gallega, se trasladó a Madrid para dirigir el Insalud, donde se le atribuye una reducción significativa en los tiempos de espera quirúrgica.
Desafíos y propuestas de Feijóo
Feijóo se define como un político atípico, alejado del espectáculo y la confrontación. Su propuesta política se basa en cuatro ejes fundamentales: disciplina fiscal, rebaja impositiva, eficiencia administrativa, un férreo control migratorio y un alineamiento firme con la Unión Europea y la OTAN. La negociación política se presenta como el principal reto, especialmente en temas sensibles como la Ley de Memoria Democrática y la visión sobre el Estado.
En pocas palabras
- Alberto Núñez Feijóo: el líder del PP aspira a la presidencia del gobierno español tras ganar las elecciones.
- Negociación parlamentaria: Feijóo busca forjar alianzas, especialmente con el partido Vox, para asegurar la mayoría.
- Trayectoria y estilo: conocido por su gestión pública, Feijóo se define como un tecnócrata metódico enfocado en disciplina fiscal y eficiencia.