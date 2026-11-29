El dirigente popular nunca ha perdido una elección y busca replicar su éxito territorial a nivel nacional. Su discurso, que intenta convertir debilidades en fortalezas, contrasta con la necesidad de negociar acuerdos con partidos de distinta afinidad.

El gestor de Os Peares y su camino a Madrid

Nacido en la aldea de Os Peares, Feijóo se recuerda como un niño rural criado en un entorno de orografía escarpada. Trabajó en la Xunta de Galicia y no tenía militancia partidaria. De hecho, llegó a votar al dirigente socialista Felipe González y defendió mejoras laborales para los trabajadores interinos de la administración, reclamo por el que conversó en 1987 con un entonces joven vicepresidente gallego, Mariano Rajoy.

Su ascenso político comenzó de la mano de José Manuel Romay Beccaría, su principal padrino político. Tras una etapa en la administración gallega, se trasladó a Madrid para dirigir el Insalud, donde se le atribuye una reducción significativa en los tiempos de espera quirúrgica.

Desafíos y propuestas de Feijóo

Feijóo se define como un político atípico, alejado del espectáculo y la confrontación. Su propuesta política se basa en cuatro ejes fundamentales: disciplina fiscal, rebaja impositiva, eficiencia administrativa, un férreo control migratorio y un alineamiento firme con la Unión Europea y la OTAN. La negociación política se presenta como el principal reto, especialmente en temas sensibles como la Ley de Memoria Democrática y la visión sobre el Estado.