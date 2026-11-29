El Partido Popular (PP) se perfila como el ganador de las elecciones generales de 2026 en España, proyectando una suma de 187 escaños en el Congreso junto a Vox. Este bloque superaría ampliamente la mayoría absoluta necesaria de 176 diputados, según los datos de escrutinio parcial.
España: el Partido Popular y Vox suman mayoría absoluta y puden formar gobierno
Con más del 90% de los votos en España, el Partido Popular y Vox alcanzan una mayoría absoluta que supera los 176 escaños. Alberto N{uñez Feijóo podrá suceder a Pedro Sánchez
A medida que avanza el recuento, con un 90% de los votos escrutados, se estima que el PP obtendría 136 escaños, mientras que Vox se alzaría con 50. La coalición de PP y Vox, sumando además los dos diputados de UPN, alcanzaría las 188 bancas, consolidando una mayoría gubernamental significativa.
De esta forma el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo se posiciona como la fuerza que gobernará España los próximos años.
Por otro lado, el PSOE del presidente Pedro Sánchez obtendría 116 escaños, seguido por ERC con 11 diputados. Frente Amplio se proyecta con 10 escaños, EH Bildu con 7, Junts con 5 y Adelante Andalucía con 4, completando un panorama donde el bloque de derechas se perfila como el claro vencedor de la jornada electoral.
Rajoy y Aznar acompañan a Feijóo en la sede del PP en Madrid
Los ex presidentes del Gobierno español Mariano Rajoy y José María Aznar acudieron este domingo a la sede nacional del Partido Popular (PP) en la madrileña calle Génova para acompañar al candidato Alberto Núñez Feijóo durante el escrutinio de las elecciones generales.
Fuentes de la agrupación informaron que Rajoy ya arribó al edificio partidario y que Aznar lo hará en los próximos minutos, con el objetivo de respaldar al líder popular y participar de una eventual celebración ante los resultados favorables que proyecta el recuento provisional.
Feijóo sigue la evolución de los comicios desde su despacho junto al secretario general y director de campaña del partido, Miguel Tellado, y al vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo. Ambos exmandatarios habían tenido una participación activa durante la campaña electoral a pedido del propio candidato, encabezando actos en distintos puntos de España.
Participación histórica en España
La jornada electoral de este 29 de noviembre ha registrado una participación histórica, superando el 68,15% de los electores lo que representa un incremento de más de 15 puntos porcentuales respecto a los comicios anteriores. Esta alta afluencia a las urnas ha sido valorada positivamente por todos los partidos, quienes la han considerado un reflejo del interés ciudadano en la definición del futuro político del país.
Las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y País Vasco registaron las subidas más significativas en la participación, con incrementos superiores a los 16 puntos. Esta movilización generalizada se ha visto reflejada en largas colas en numerosos colegios electorales a lo largo de toda España, evidenciando el alto nivel de compromiso democrático de los ciudadanos.
En pocas palabras
- Mayoría absoluta: el Partido Popular y Vox alcanzan 186 escaños en España, superando los 176 necesarios.
- Escrutinio parcial: el PP obtendría 136 escaños y Vox 50, sumando 186 bancas con UPN.
- Participación histórica: más del 68% de los electores acudieron a las urnas, con alzas significativas en Madrid, Cataluña y País Vasco.