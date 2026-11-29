Por otro lado, el PSOE del presidente Pedro Sánchez obtendría 116 escaños, seguido por ERC con 11 diputados. Frente Amplio se proyecta con 10 escaños, EH Bildu con 7, Junts con 5 y Adelante Andalucía con 4, completando un panorama donde el bloque de derechas se perfila como el claro vencedor de la jornada electoral.

Alberto Núñez Feijóo se posiciona como la fuerza que gobernará España los próximos años.

Rajoy y Aznar acompañan a Feijóo en la sede del PP en Madrid

Los ex presidentes del Gobierno español Mariano Rajoy y José María Aznar acudieron este domingo a la sede nacional del Partido Popular (PP) en la madrileña calle Génova para acompañar al candidato Alberto Núñez Feijóo durante el escrutinio de las elecciones generales.

Fuentes de la agrupación informaron que Rajoy ya arribó al edificio partidario y que Aznar lo hará en los próximos minutos, con el objetivo de respaldar al líder popular y participar de una eventual celebración ante los resultados favorables que proyecta el recuento provisional.

Feijóo sigue la evolución de los comicios desde su despacho junto al secretario general y director de campaña del partido, Miguel Tellado, y al vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo. Ambos exmandatarios habían tenido una participación activa durante la campaña electoral a pedido del propio candidato, encabezando actos en distintos puntos de España.

Participación histórica en España

La jornada electoral de este 29 de noviembre ha registrado una participación histórica, superando el 68,15% de los electores lo que representa un incremento de más de 15 puntos porcentuales respecto a los comicios anteriores. Esta alta afluencia a las urnas ha sido valorada positivamente por todos los partidos, quienes la han considerado un reflejo del interés ciudadano en la definición del futuro político del país.

Las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y País Vasco registaron las subidas más significativas en la participación, con incrementos superiores a los 16 puntos. Esta movilización generalizada se ha visto reflejada en largas colas en numerosos colegios electorales a lo largo de toda España, evidenciando el alto nivel de compromiso democrático de los ciudadanos.