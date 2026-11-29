Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto hasta las 20:00 horas, momento en que se procederá al cierre de las urnas. Posteriormente, se espera que los primeros resultados provisionales se den a conocer a partir de las 22.30 horas, en una comparecencia desde el Centro Nacional de Datos. La incógnita principal reside en determinar qué fuerza política será la más votada y si logrará los apoyos necesarios para formar gobierno.

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Comparecencia de la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria de @interiorgob, Susana Crisóstomo, sobre los datos de participación y desarrollo de estas #Elecciones29N. https://t.co/DdoLzD7f3w — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 29, 2026

Diversas incidencias se han registrado a lo largo del día, incluyendo el cierre tardío de once colegios electorales, la intervención de la Guardia Civil para identificar a dos miembros de una mesa y problemas con el DNI electrónico. En algunas zonas, como Madrid, Cataluña y País Vasco, la participación ha experimentado subidas superiores al 16%. Por provincias, Madrid lidera la afluencia con un 72,69%, seguida por Valencia y Guadalajara, mientras que Melilla y Las Palmas presentan los porcentajes más bajos.

Participación se dispara en Madrid, Cataluña y España

Las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña y el País Vasco han registrado un notable incremento en la participación electoral en comparación con los comicios de 2023. En Madrid, la afluencia a las urnas alcanzó el 72,7% a media tarde, lo que supone un aumento de 19 puntos porcentuales. Cataluña le sigue de cerca con un 66,53% (un incremento de 17,8 puntos), y el País Vasco con un 69,33% (16,9 puntos más). Aragón y Navarra también experimentan subidas significativas, superando los 16 puntos porcentuales de incremento.

Recuerda:



Ejerce tu derecho a voto entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche.



Hoy 38.616.949 ciudadanos podrán participar en las #Elecciones29N.



Se elegirán a 350 diputados y 209 senadores.



Toda la información https://t.co/q5HNDJ9nCk pic.twitter.com/AkYCICiv35 — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 29, 2026

La jornada electoral del 29N no ha estado exenta de incidencias y anécdotas. Se han reportado casos de falta de papeletas al Senado en mesas de Lugo, lo que obligó a suspender temporalmente la votación en algunos colegios. En otras localidades, como Armilla (Granada), un elector denunció que otra persona había votado en su nombre. La Junta Electoral ha tenido que intervenir en varios casos, como la autorización para que una presidenta de mesa en Sevilla luciera una camiseta con el lema 'Stop Gaza' o la intervención policial en Toledo ante una supuesta orden para retirar votos de electores afectados por la ley de nietos. También se han producido incidentes menores, como la caída de una cabina electoral sobre una votante en Cabra (Córdoba) o largas colas en varios colegios de Madrid.

Fuente: elmundo.es y 20minutos.es